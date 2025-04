Farol rojo

Javier May, gobernador de Tabasco

La luna de miel entre el nuevo gobierno de Tabasco y la población duró un suspiro. Javier May arrancó con altos índices de aprobación y buenas expectativas. Ahora, apenas seis meses después, es el gobernador peor evaluado del país.

Los tabasqueños no confían en él ni creen que pueda con el paquete. Desde luego, May heredó del gobierno anterior una crisis de seguridad que nadie niega, pero sus intentos de corregir el camino no van a ningún lado. La población se cansa y lo dice. Siente que no hay capacidad para brindar seguridad a las familias de lo que alguna vez fue considerado un edén.

Otros mandatarios morenistas, los de Guerrero y Zacatecas, Evelyn Salgado y David Monreal, también están por la calle de la amargura. La dirigencia nacional de Morena debería estar tomando cartas en el asunto para evitar que la desaprobación en las encuestas se refleje en las urnas.

Callejón sin salida

Por la naturaleza de su trabajo, el titular de la Reserva Federal de Estados Unidos sale contadas veces a los medios y cuando lo hace es en extremo cuidadoso con lo que dice. Jorome Powell decidió hablar fuerte y claro para intentar evitar que la Casa Blanca siga dañando a la economía norteamericana.

Dijo que la disrupción de las cadenas de suministro de la industria automotriz ocasionada por la acometida de los aranceles puede durar años. Los daños, en forma de shok inflacionario, podrían sentirse incluso después de que concluya la administración Trump.

Los aranceles impuestos superan lo esperado. “Todo es muy incierto” reconoció Powell, interpretando el sentir de la comunidad empresarial del vecino país que ya no quiere que Trump les siga ayudando porque los está metiendo en un callejón sin salida.

Temerles a los carteles

Donald Trump no ha tenido una semana de asueto. Sigue diciendo barbaridades incluso en Semana Santa. La más reciente fue acusar al gobierno mexicano de tenerle mucho miedo a los carteles. De lo que se desprende que él no les teme.

Tal vez ese sea precisamente el meollo del problema, que los Estados Unidos no les temen a las bandas criminales mexicanas. De hecho, las apapachan, los pertrechan con el armamento más letal y moderno a los mejores precios, les lavan sus ganancias en los circuitos financieros y les ofrecen, en bandeja de plata, un colosal mercado de personas con un insaciable apetito de drogas.

Los criminales mexicanos no podrían tener un mejor socio. Igual y nos les tienen miedo porque esas poderosas armas gringas no les apuntan a ellos, sino a los mexicanos. Ellos ponen los adictos, México pone los muertos.

Los carteles son temibles, pero se les puede derrotar, ahí está el caso del Cartel de Sinaloa. Si los Estados Unidos hicieran su parte, la tarea se terminaría más rápido.

Sinaloa, va bien

Los prestadores de servicios turísticos en Sinaloa estaban preocupados. No sabían cuál sería el impacto de los problemas de seguridad que ha tenido el estado en el periodo vacacional de Semana Santa, que como se sabe es decisivo para ellos.

Por fortuna las primeras cifras son halagüeñas. Mazatlán, que es el destino más importante del estado, arrancó con una ocupación hotelera del 83 por ciento y subiendo. Podría rebasar el 90 por ciento el próximo fin de semana.

Josefina Rodríguez, titular de la Sectur federal, afirmó que se muestra así la confianza de los turistas en visitar Mazatlán, lo que desde luego es una noticia espléndida. Se espera en estas dos semanas una derrama en todo el país de 280 mil millones de pesos, cifra que muestra la fortaleza del sector que merece ser considerado actividad prioritaria.

Acompañamiento en la UNAM

Es un asunto delicado y así lo han manejado en la UNAM. El asesinato de la estudiante de posgrado de Economía, Cinthia Manrique, ocurrido en Naucalpan, Estado de México, es una señal de alarma, algo que no puede ser. Las autoridades universitarias en todo momento han acompañado y asesorado a los familiares y amistades de Cinthia, consultándolos de cada paso que se ha dado.

En la UNAM, que lidera Leonardo Lomelí, estarán pendientes de que los responsables de lo que ya se describe como feminicidio, sean llevados a la justicia.