Vacaciones 2025, arranque complicado

Operativo en Acapulco (Carlos Alberto Carbajal)

La temporada vacacional de Semana Santa y Pascua es esperada con ansia por empresarios, comerciantes y trabajadores vinculados al sector turismo. Suelen ser las mejores semanas del año. La temporada 2025 ha tenido un arranque complicado en la ruta que va del Valle de México a los destinos playeros de Guerrero, comenzando claro por Acapulco, que ha sido por décadas el lugar preferido de chilangos y mexiquenses para pasar sus vacaciones.

Suele registrarse una derrama superior a los mil 500 millones de pesos, con ocupaciones promedio de 80 por ciento, lo supone una bocanada de oxígeno para las familias que tienen ingresos asociados a la industria de viajes. En el caso de Acapulco, que ha pasado las de Caín para recuperarse de los estragos ocasionados por los huracanes Otis y John, estos días son claves para su relanzamiento.

El arranque, sin embargo, ha sido muy accidentado porque los problemas que azotan al puerto a lo largo del año no desaparecen por arte de magia cuando arrancan las vacaciones. Va el ejemplo del bloqueo de transportistas a la principal entrada al destino. Hace un par de días, según reportó la prensa local, más de 600 transportistas de diferentes rutas colocaron sus vehículos para impedir el paso. Hasta adelante había una fila de féretros como recuerdo de sus compañeros que han sido asesinados luego de ser extorsionados por integrantes de la delincuencia organizada.

Y es que, aunque cueste trabajo creerlo, en lo que va del año han sido asesinados 27 transportistas. Una verdadera masacre que se registra ante la omisión inadmisible de autoridades municipales y estatales e incluso mandos militares que simplemente no pueden con el paquete. El problema es particularmente agudo en la zona periférica del puerto que en los hechos es tierra de nadie. Hay presencia de contingentes de la Guardia Nacional, pero nadie hace trabajo de investigación y seguimiento a ras de suelo y por eso los gatilleros activan sus armas sin ningún temor ante la ley.

Los mandos de la Guardia Nacional anunciaron que a partir de hoy mismo se reforzará la seguridad en la zona turística y en la Autopista del Sol. Hacen recorridos en las zonas más concurridas, como las playas de Caleta y Caletilla, el Papagayo, y desde luego la llamada Zona Diamante. Más de 4 mil elementos entrarán en acción. La idea es que los miles de turistas que abarrotarán el lugar en estos días regresen a sus lugares de origen sin novedad.

Morelos, incendios provocados

También el vecino estado de Morelos ha tenido problemas causados sobre todo por la proliferación de incendios vinculados a zonas de alta afluencia turística como Tepoztlán y Tlayacapan. Los ingresos en Tepoztlán en lugar de subir por los días de asueto se han desplomado un cincuenta por ciento. No hay que olvidar que la zona de los incendios es obligada para ir a sitios como Oaxtepec e incluso Cuautla. La carretera a Cuernavaca a la altura de Huitzilac también ya tenido serios problemas.

Se habla de una pérdida de mil hectáreas de bosque lo que es francamente una tragedia ambiental. Los vecinos de las comunidades han organizado brigadas para ayudar a controlar los incendios. La gente prepara comida y agua para ayudar a los brigadistas. Hay, no obstante, un agravante que no se pude pasar por alto. La gobernadora del estado, Margarita González Saravia, dijo que tiene indicios de que los incendios fueron provocados por gente que ha exigido al gobierno estatal cambio en el uso del suelo justo en la zona donde arrancaron los incendios. La gobernadora ya se comprometió a que no habrá impunidad. Ojalá cumpla porque si los pirómanos se salen con la suya volverán las llamas.