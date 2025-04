Defensa Nacional, resultados sobresalientes

Ejército Nacional

El trabajo desplegado por el Gabinete de Seguridad en lo que va de la administración Sheinbaum es la mejor defensa para la soberanía nacional. Los resultados alcanzados le quitan argumentos a la administración Trump para lanzar acciones militares unilaterales y muestran que la cooperación real, con respeto, es la mejor opción para debilitar y achicar a los carteles y proteger a los ciudadanos de ambos países.

El pasado 16 de abril el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, atendió una videollamada que se realizó a solicitud del general Gregory M. Guillot, comandante del Comando Norte de los Estados Unidos de América. De acuerdo a un comunicado de la Defensa, en la llamada el general Trevilla reconoció el esfuerzo que realizan las fuerzas armadas de ambos países, en coordinación con las autoridades civiles de cada nación, el cual se ve reflejado en los recientes resultados proporcionados por el Departamento de Seguridad Interna (DHS) de Estados Unidos.

Entre los que se destacan los siguientes: el descenso del 97% en el número de cruces ilegales de la frontera y el aumento del 59% en las incautaciones de municiones y piezas de armas, en comparación con el mismo periodo del año pasado; así como, una disminución del 70% en el aseguramiento de fentanilo, con 20,000 libras de fentanilo, heroína y metanfetamina incautadas en total (45% de disminución) en los últimos 90 días.

También se abordaron temas sobre el fortalecimiento del adiestramiento militar e intercambio académico que se realizan en el marco de los mecanismos de cooperación existentes desde 2016, relacionados con la transmisión mutua de experiencias y procedimientos, en los que se privilegia el respeto a las soberanías de México y de los Estados Unidos de América. Se reafirmó la comunicación abierta, directa y de respeto recíproco que vigoriza la relación bilateral militar y se traduce en un trabajo coordinado en provecho de las sociedades mexicana y estadounidense.

La Guardia Nacional no toma vacaciones

Con motivo del periodo vacacional del presente año, la Guardia Nacional fortalece la seguridad y vigilancia para proteger a las personas y sus bienes durante su tránsito por las vías de comunicación, estancia en centros turísticos y actividades cotidianas, mediante el despliegue de 42,400 agentes. Esta actividad, según información oficial, contempla la vigilancia en tramos carreteros, aplicación del programa “Héroes Paisanos”, despliegue en aeropuertos nacionales e internacionales, en centros con mayor concentración de personas.

También destacan los operativos: Radar para detectar vehículos a exceso de velocidad, Cinturón con el objeto de verificar el correcto uso del cinturón de seguridad, Casco a fin de emplear de forma correcta el equipo de seguridad para motociclistas, Telurio para inspecciones de seguridad a pasajeros de autobuses, Caballero del Camino en apoyo a usuarios de carreteras por falla mecánica, orientación médica o turística. Se dispone de estadística que indica que durante el periodo vacacional de Semana Santa los accidentes carreteros aumentan del 15 al 20%.

Por lo anterior y a fin de garantizar la seguridad, la GN hace las siguientes recomendaciones: Planear con anticipación la ruta y verificar las condiciones meteorológicas del destino que visitarás. Antes de iniciar el viaje en vehículo, revisar llantas, frenos, luces, limpiaparabrisas, agua, aceite y lugares para abastecer combustible. Al abordar su automóvil colocar su cinturón de seguridad y verificar que sus acompañantes también lo realicen.

Evitar detenerse en parajes solitarios. No conducir cansado ni bajo el influjo de bebidas alcohólicas y estupefacientes, que pongan en riesgo su vida y la de los demás. Manejar con cortesía, no realizar maniobras peligrosas. Observar y respetar las señales de tránsito, en particular los límites de seguridad. Evitar distractores al conducir, como el teléfono celular.