En Aguascalientes, cónclave por el agua y por el PIB

Foro de Proyectos para el Desarrollo Sostenible: Agua y Energía Sustentable

Con la presencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador, se reunirá en Aguascalientes con secretarios de finanzas para analizar la situación hídrica del país. En el marco del Foro de Proyectos para el Desarrollo Sostenible: Agua y Energía Sustentable, se espera definiciones importantes para hacer frente a la escasez de agua que vive el país y que se recrudece ante las demandas cada día más contundentes por parte de Estados Unidos.

En Palacio Nacional, durante las últimas semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido reuniones con actores clave para mitigar los problemas de suministro de agua que enfrenta el país.

Por ello, este 24 y 25 de abril será clave la colaboración que se alcance entre las Secretarías de Finanzas de los gobiernos de los estados, la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Fue durante su primera conferencia como titular de la Secretaría de Hacienda, cuando Édgar Amador revisó cuáles habían sido los factores climáticos que habían impactado en el crecimiento de la economía. En esa reunión con medios de comunicación aseguró que resultaba absolutamente estratégica la inversión en proyectos hídricos para lograr un mayor crecimiento de la economía. Así, en esta reunión que también incluye a los integrantes de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, se analizará desde un enfoque estratégico la intervención del gobierno federal y de los gobiernos estatales para mejorar el acceso a este recurso estratégico para el consumo humano, la producción de alimentos y, por supuesto, el sector industrial. Por cierto, si México busca participar en el sector de semiconductores tendrá que garantizar su acceso al agua, uno de los insumos más importantes para este sector. Por cierto, no es casualidad que el empresario Carlos Slim se haya referido al tratamiento de agua y a la operación de desalinizadoras como uno de los sectores clave para invertir y desarrollar.

En Avándaro y Valle de Bravo limitan agua

Por cierto, en estos días de asueto, pudimos confirmar que, en el Estado de México, en la zona de Avándaro ya se vive una escasez de agua que, lamentablemente, afecta al sector turístico y ha generado un nuevo negocio: la venta de pipas de agua. La responsable del gobierno municipal, Michelle Núñez, tendría que verificar que Valle de Bravo no se esté generando un negocio pernicioso que no sólo afecta a los habitantes de la zona, sino que genera problemas con el turismo.

Comienza inversión por Copa Mundial de Fútbol

Será este 2025 cuando la economía de la Ciudad de México registre comportamientos positivos en el nivel de inversión en infraestructura vial y urbana, así como en el sector inmobiliario derivado de la inyección de capital que se realiza para atender la demanda de servicios de los asistentes a la Copa Mundial de Fútbol que se desarrollará en nuestro país. El Estadio Banorte se sigue modernizando mientras en la zona se presenta una interesante actividad económica que, al estilo de otras competencias deportivas que se han desarrollado en la Ciudad de México, representará una mejoría de largo plazo. Así la Copa Mundial de Futbol servirá como un elemento contra cíclico más que oportuno para un año en el que las políticas de Donald Trump han cambiado las dinámicas y las inercias de la economía.

Cifras aún no muestran que economía mexicana entró en fase de recesión: Foncerrada

La respuesta de México frente a las nuevas políticas de Trump ha sido la más adecuada porque se reaccionó siempre pensando en el bienestar del país, aseguró en entrevista con la Revista Fortuna, el doctor Luis Foncerrada, Economista en Jefe de la Cámara Americana de Comercio, quien aseguró que aún no se tiene claro si la economía mexicana ya entró en un periodo de recesión. Al final, agregó el economista, para México lo relevante es que, con o sin tarifas, necesitamos infraestructura, es fundamental para crecer. El gobierno federal y los gobiernos estatales tienen que ir más allá de la red de protección social y no sacrificar la inversión en activos productivos. dijo en entrevista el doctor en Economía, Luis Antonio Foncerrada Pascal, economista en jefe de la Cámara Americana de Comercio en México (AmCham), por sus siglas en inglés. También integrante del Comité de Fechado de Ciclos Económicos, cuyo objetivo principal es establecer y mantener una cronología de las fases de expansión y recesión de la economía, Foncerrada aseguró que aún no se tiene certeza sobre en qué etapa del ciclo se encuentra la economía. “No tenemos muy claro si entramos o no en recesión todavía, y la verdad es que, en el Comité de Fechado, para poder definir sí se entró o no en un periodo recesivo, tenemos que esperar a que haya cifras, cifras definitivas, cifras relevantes”, aseguró Foncerrada. Y, hasta el momento, los integrantes del Comité de Fechado, cuyos integrantes realizan investigaciones y análisis necesarios para fechar los ciclos económicos del país, si bien cuentan con cifras que parecieran indicar que, efectivamente, hay una caída fuerte en la actividad económica, también han observado otras cifras que indican lo contrario.

Así, el Comité de Fechado de Ciclos Económicos que tiene como principal encomienda proporcionar información confiable sobre los puntos de giro de la economía mexicana, asegurando que la cronología se mantenga actualizada, ha decidido esperar, observar y analizar cifras más definitivas para poder pensar y decidir, de acuerdo con las reglas de Comité, si la economía entró o no en un periodo de recesión, de acuerdo con el doctor Luis Foncerrada.