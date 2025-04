Volviendo a la terrible realidad

Animalidades

Quien no castiga el mal, ordena que se haga.

Leonardo da Vinci

1452-1519

Pasado ya el Jueves Santo en que este espacio se dio tregua evitando para la ocasión temas demenciales de maltrato animal, lo que por la referencia destacada pudo parecer una exageración de mi parte, no lo fue. Para muestra, expondré hoy sólo tres de los muy delicados casos que por estos días se dieron, no sin antes exigir el cumplimiento de la oferta que en primera instancia realizó doña Clara Brugada, Jefa de Gobierno de CdMx, y así como a ella, solicitar por mínima justicia la implementación federal de Fiscalías Especializadas en LA MATERIA partiendo de la prohibición constitucional al maltrato animal que por ese solo hecho no lo está evitando, requiriéndose entonces disposiciones en leyes secundarias que no solamente permitan prevenirlo, sino en dado caso sancionarlo se-ve-ra-men-te a fin de que se lo piensen muy bien esos criminales a los que por ahora cuesta… y mucho trabajo… presentar ante el Ministerio Público. De ahí la impunidad que domina en un punto que no es menor al tratarse de violencia que escala.

El primer caso al que haré referencia se dio en el Municipio de Guadalupe, Nuevo León, por negligencia, descuido y hasta omisión de la autoridad competente, causas que terminaron infamemente con la vida de un perrito que malvivía amarrado a un auto divisando la vida desde el toldo, hasta que en una de esas y a saber a razón de qué terminó ahorcándose, lo que me tiene pasando aceite entre la impotencia y el coraje puesto que quienes difundieron el hecho aseguran haber reportado al Municipio correspondiente la condición del lomito hasta en 5 ocasiones, sin recibir atención. El hecho es que en la calle Elías Orozco 135, colonia Los Canelos, un canuto perdió la vida de manera terrible y se tardó, ya que por su talla se trataba de un individuo adulto que seguramente pasó mucho tiempo así, por lo que aquí no sólo cabría fincar responsabilidad a los supuestos tutores sino también a las “autoridades” omisas, sin discusión. Toda una infamia a la que se une el CASO DE MIEL, una perrita cuyo crimen se dio en Morelos a finales de marzo, cuando fue objeto de una muerte a golpes y luego violentada con “objetos punzocortantes” (machete, navaja, picahielos y cuchillos) que le fueron encajados en más de 40 ocasiones por todo el cuerpo y muy particularmente en sus órganos sexuales, lesiones todas que necesariamente requirieron su eutanasia al ni siquiera haber podido ser canalizada para la aplicación de sueros y medicamentos. La Coalición por la Defensa de los Animales de Morelos realizó una protesta el pasado día 8, exigiendo justicia para la criatura atacada en la colonia Loma Sur, Municipio Emiliano Zapata, para colmo, tras haber sido sustraída de su domicilio. Al respecto, mi queridísimo Eduardo Lamazón me puso al tanto de que quien hizo la pericial del informe médico legal fue la Dra. Antonia Sánchez del Villar, lo que es garantía de un trabajo rígido, meticuloso y minucioso que permitirá respaldar, sin objeción, la denuncia de carácter penal. Lo que me deja inquieta, ante su tutora, es que la perrita ya había sido agredida previamente en dos ocasiones. La primera, según, envenenándola, saliendo avante. La segunda le fue aventada agua hirviendo en su carita, quedándole secuelas que incluso le impedían ladrar. La tercera fue la vencida y el autor de la infamia un vecino, tal como suele suceder. Edgar Maldonado Ceballos, fiscal de Morelos, aseguró que se correría con la investigación pertinente y al igual, tras la manifestación ciudadana, la gobernadora Margarita González Saravia hizo el compromiso de impulsar medidas para promover el bienestar animal cuando en casos así, doña, lo que procede son medidas que consientan entambar de inmediato a los malditos violentadores, peligro asimismo para la sociedad humana. Luego vino el CASO HOPE/GRETA, perrita-víctima que en San Luis Potosí encontró la muerte en el fraccionamiento Villaverde, después de haber sido apaleada y quemada viva y, aunque sobrevivió por unas horas, la dimensión de la agresión le cobró la vida con un paro respiratorio, de conformidad a la información que se me allegó. Por esos rumbos se está haciendo cargo del asunto la asociación Huella Amiga, que igualmente le proveyó la atención médico veterinaria. Además de las lesiones citadas la chiquita presentaba un orificio en la cabeza, cuya probable causa desconozco. El martes pasado fueron presentados ante el MP los tres supuestos agresores y tras las pruebas presentadas GAD les fue dictaminada “prisión preventiva justificada”, por lo que Marco, Eusebio y Juan cursarán el proceso internos. ¿Exageré?

