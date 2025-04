El homicidio de la señora Morales

Homicidio en México (Archivo Cuartoscuro)

Indebido, porque todavía no hay elementos suficientes, asegurar que el asesinato de María del Carmen Morales, del colectivo de madres buscadoras que dio con el Rancho Izaguirre, tenga relación con su activismo. Indebido también, por el mismo motivo, sostener lo contrario.

Otras madres buscadoras, en diferentes latitudes, han sido acosadas hasta el homicidio por no cejar en su empeño de encontrar los restos de sus seres queridos. Lo que se requiere para desmontar suspicacias es una investigación profesional, expedita, que impida que la impunidad se anote otro triunfo.

Hay regiones del país como Tlajomulco, donde ocurrieron los hechos, plagadas de desaparecidos y fosas clandestinas. La violencia ahí es la regla, no la excepción. Podría corregirse el camino si en el caso de la señora Morales la autoridad lleva ante la justicia a sus asesinos.

Maestros al Muro de Honor

El Senado de la República reconoció la aportación de los maestros al desarrollo del país. Debería ser algo rutinario, pero no es así; de hecho, el reconocimiento por parte de la Cámara Alta acepta el calificativo de histórico, porque no había ocurrido.

El pleno, por unanimidad, aceptó la iniciativa del maestro Alfonso Cepeda, secretario general del SNTE, de inscribir en el Muro de Honor una frase que enaltezca la labor docente.

El próximo día 15 de Mayo, Día del Maestro, se debelarán las palabras que suponen la revalorización definitiva del magisterio nacional, de todos los maestros, formen parte o no de organizaciones sindicales, pero que sí estén frente a grupo, formando a las nuevas generaciones de mexicanos para crear un país del que todos nos sintamos orgullosos

Darle otra pensadita

Las reformas al marco de las telecomunicaciones generaron controversia en el Congreso y señalamientos de la oposición sobre supuestos intentos de censura a las plataformas digitales.

Con el ánimo de no hacer cosas buenas que parezcan malas procede no actuar con prisa y darle otra pensadita o las que sean necesarias. No parece haber resistencias mayores a la decisión de prohibir la transmisión de propaganda de gobiernos extranjeros, como el tristemente célebre anuncio de la administración Trump para cazar indocumentados.

El problema está en otro apartado del paquete, el de las nuevas atribuciones de la Agencia de Transformación Digital con respecto a su capacidad para bloquear plataformas digitales.

Al parecer hay apertura para revisar la redacción y evitar suspicacias. Concentrase en los aspectos técnicos de la nueva legislación, que busca inyectar un necesario principio de orden, que no de censura, es lo mejor.

Morenistas vs. Murat

En Oaxaca la molestia de la militancia de Morena sube día con día, después de la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que anuló la queja interpuesta por Morena-Oaxaca en contra de la afiliación de Alejandro Murat al partido, bajo el argumento de “presunta existencia de frivolidad” en su presentación.

La militancia de Morena en Oaxaca, la que picó piedra durante el priato para posicionar al partido, está molesta por la afiliación del exgobernador Alejandro Murat al partido.

¿Acaso no es pública la trayectoria de Alejandro Murat, las acusaciones de corrupción de su administración como titular de Infonavit y la persecución que realizó contra muchos morenistas de Oaxaca en su sexenio?

Alejandro Murat, dicen los morenistas, no comulga con los principios rectores del partido, por lo que se le debe revocar su afiliación.