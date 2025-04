Más impuestos sin reforma fiscal al cambiar IEPS para bebidas alcohólicas

Bebidas alcohólicas HUEJOTZINGO, PUEBLA, 31DICIEMBRE2023.- Trabajadores de la fabrica Maifrut elaboran Sidra Artesanal en el municipio de Huejotzingo, cuna de dicha bebida que es solicitada para los brindis de Año Nuevo. FOTO: MIREYA NOVO/CUARTOSCURO.COM (Mireya Novo)

El esquema actual del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ( IEPS) aplicado a las bebidas alcohólicas en México no está logrando su propósito: la recaudación es insuficiente y no cumple con inhibir el consumo de estos productos. De acuerdo con los investigadores Gabriel Farfán Mares, Luis Foncerrada Pascal, Anel Rodríguez Quinto y Joaquín Sánchez Gómez, el modelo basado en el precio de venta (Ad-Valorem) permite el acceso a bebidas con altos grados de alcohol a precios bajos, agravando problemas de problema de salud pública como el alcoholismo y afectando principalmente a las poblaciones de menores ingresos. Aunque el IEPS a bebidas alcohólicas representa cerca del 33% de la recaudación del IEPS No Petrolero, su impacto social y sanitario sigue siendo limitado. En 2019, la recaudación por IEPS en bebidas alcohólicas fue de 57,361 millones de pesos, pero en 2020 cayó 8.8% debido a la crisis sanitaria. La cerveza, por sí sola, genera más del 70% del IEPS recaudado en este rubro. Frente a esta realidad, los autores proponen modernizar el esquema actual, pasando de un modelo Ad-Valorem a un sistema Ad-Quantum, que grave directamente el contenido de alcohol puro de las bebidas y permita incentivar un consumo más responsable, además de incrementar la recaudación entre 15,000 y 25,000 millones de pesos anuales. Ahora que la recaudación del SAT confirma que, a través de impuestos como el que ahora se aplica a las compras a través de plataformas digitales es posible incrementar la recaudación hasta en dos dígitos sin que sea necesaria una reforma tributaria. De hecho, la recaudación adicional es de al menos 20,000 millones de pesos. En este sentido, hay nuevas posibilidades de incrementar los ingresos para la Hacienda Pública y, al mismo tiempo, desincentivar el consumo de alcohol y, por ende, el alcoholismo una enfermedad que afecta gravemente a la salud pública y al bienestar de las familias mexicanas. Gravar las bebidas alcohólicas por el grado de alcohol no implicaría una reforma fiscal ni la creación de nuevos impuestos, permitiría modernizar el sistema de recaudación, inhibiría el consumo de bebidas de mayor grado alcohólico —que son más accesibles para jóvenes y grupos vulnerables, como reporta el INEGI, porque son bebidas “baratas” pero con alto grado de alcohol. Quizás el gobierno de la presidenta Sheinbaum revise un cambio de este nivel porque el Estado mexicano tendría una oportunidad de encontrar nuevos caminos para recaudar sin la necesidad de una reforma fiscal. Nace Switch de Banamex Banamex lanzó Switch Banamex, una nueva cuenta de débito 100% digital con la que busca acercarse a los jóvenes de la Generación Z. La oferta se extiende a todas aquellas personas que quieran “una vida financiera más fácil” con el manejo de su dinero desde su celular, sin la necesidad de acudir a una sucursal. El lanzamiento, “forma parte de la estrategia de Banamex de atraer clientes nuevos y estar cerca de ellos siendo su aliado de confianza para darles soluciones financieras que les permitan prosperar con una expresión más moderna y cercana a las nuevas generaciones”. Switch Banamex responde a una nueva generación de usuarios que demanda soluciones bancarias accesibles, ágiles y completamente gestionables desde dispositivos móviles, afirmó. El mercado de jóvenes, o Gen Switch, podrán gozar “en cuestión de minutos de beneficios como bonificación en compras en línea con su tarjeta digital, acceso a las preventas y promociones de Banamex, administración de su dinero a través de bolsas de ahorro y lo mejor, sin tener que pagar comisión por manejo de cuenta”. La app también permite personalizar el color de la tarjeta digital, incrementar el límite de depósitos de su cuenta, bloquear temporalmente el plástico, programar retiros sin tarjeta y consultar los estados de cuenta, entre otras facilidades. Es momento de que la banca compita, incluso ante sus propios productos bancarios.