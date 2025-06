Exportación de aguacate (Juan José Estrada Serafín)

En la década de los ochenta, México inició un importante proceso de apertura económica y comercial, enfocado a la diversificación de sus exportaciones, que hoy lo posicionan a nivel mundial. La tecnología de punta adquirida a partir de enero de 1994 con el TLC abrió las puertas a nuestro país en forma competitiva. Según datos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en el año 2023 las exportaciones de bienes y servicios desde México sumaron más de $ 593 mil millones de dólares (MMDD), ubicando al país como el 9º exportador y el 12º importador en mundo. Durante el 2024, solamente en el T-MEC (Estados Unidos y Canadá), se exportaron $ 485 MMDD. A la Unión Europea $ 85 MMDD. Se espera que las exportaciones mexicanas mantengan un crecimiento sostenido en los próximos años, sin embargo, el tema de los nuevos aranceles que cobra EU a nuestros productos, limita el crecimiento de las ventas a ese país, y más ahora, que el presidente Donald Trump anunció en duplicar el arancel al 50 % a nuestras ventas de acero y aluminio. Con esta medida, insiste la Unión Americana en proteger sus empleos, sólo que no contempla que también se encarecerá la industria de la construcción y la manufactura. En el 2024, EU importó $ 31,300 millones de dólares en hierro, acero y aluminio, con Canadá como principal proveedor.

Dentro de la estructura de las exportaciones, en el 2023, los bienes manufacturados representaron el 89 % del valor total, seguido de productos petroleros con el 5.6 %, bienes agropecuarios el 3.7 % y los productos extractivos no petroleros el 1.5 % (INEGI). Las exportaciones no petroleras crecieron en el 2024 un 6.1 % y las exportaciones petroleras disminuyeron en un 16 %. Los países que mayor participación tienen en nuestras exportaciones son: Estados Unidos, China y Japón. En América Latina las exportaciones de México representaron el 36 % de la región, consolidándose como la principal potencia exportadora. En particular, destacan las exportaciones de manufactura con media y alta tecnología. Actualmente México cuenta con una industria sólida y madura, principalmente en sectores como el metal mecánico, automotriz, aeroespacial y eléctrico-electrónico, entre otros. Estas exportaciones de bienes industriales y en particular las de alto valor agregado han crecido en comparación con los productos petroleros y materias primas.

México tiene firmados 14 tratados de libre comercio con 52 países, y un acuerdo de asociación económica con Japón. Los productos mexicanos tienen acceso preferente en los mercados a nivel mundial. El T-MEC es el tratado comercial más importante del mundo. Además, dentro de sus tratados está un TLC con la Unión Europea, con Japón, con la Asociación Europea de Libre Comercio, con Colombia, con Chile, Israel, Perú, Centroamérica, Urüguay y Panamá. Dentro de la Alianza del Pacífico, participan México, Chile, Colombia y Perú, y este grupo se constituye como una plataforma que impulsa la cooperación con la región de Asia-Pacífico. Este acuerdo representa inversiones e innovación con los países miembros. Este bloque representa el 41 % del PIB, el 59 % del comercio total y el 44 % de la inversión extranjera en América Latina. Sí, existe un riesgo muy real, nuestro gran cliente es Estados Unidos, y ahora está cambiando las reglas del T-MEC, principalmente con nuevos aranceles que nos afectan negativamente. El punto es que EU es el rico del pueblo.

P.D. SI UNA PERSONA ES PERSEVERANTE, AUNQUE SEA DURA DE ENTENDIMIENTO, SE HARÁ INTELIGENTE; Y AUNQUE SEA DÉBIL SE TRANSFORMARÁ EN FUERTE.

CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS.

¡MÉXICO ES PRIMERO! JUNIO DEL 2025.