¿Vida que no vemos?

Ovni captado por un avión caza de EU Ovni captado por un avión caza de EU (La Crónica de Hoy)

«Somos el medio para que el Cosmos se conozca a sí mismo.»

Carl Sagan

¿Y si los extraterrestres ya están aquí, pero no llegaron en naves, ni tienen cuerpo, ni emiten señales? ¿Y si nunca se fueron porque, en realidad, nunca vinieron… y siempre han estado? Durante décadas, pilotos militares, astronautas y satélites han captado luces extrañas que flotan en el cielo, giran en ángulos imposibles, cambian de forma, parpadean, se duplican. No son aviones. No son drones. No son meteoritos ni basura espacial. Algo más sucede ahí arriba. Un grupo internacional de científicos publicó en el Journal of Modern Physics, una hipótesis tan osada como fascinante: Tal vez esas luces no son objetos, sino formas de vida. No biológicas. No basadas en carbono. No vivas como nosotros… pero sí organizadas, activas, inteligentes.

El autor principal, Rhawn Joseph, junto a figuras como el astrobiólogo Christopher Impey, el físico Carl H. Gibson y el cosmólogo Rudolph Schild, propone que estamos observando “plasmas vivientes”: estructuras de gas energizado que flotan a más de 300 kilómetros de altura y se comportan como si pensaran. Estas formas, invisibles al ojo humano, pero captadas por cámaras infrarrojas, se agrupan, se multiplican, reaccionan a campos electromagnéticos, se sienten atraídas por tormentas o satélites activos… y en ocasiones, chocan entre ellas dejando estelas de luz. Algunas llegan a formar hélices dobles similares al ADN. No tienen genes, pero parecen buscar el orden. Nos enseñaron que la materia existe en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Pero hay un cuarto estado —el plasma— que compone el 99% del universo visible: las estrellas, los rayos, las auroras… y tal vez, inteligencias sin cuerpo que no supimos reconocer. Según estos investigadores, el plasma no es solo un estado físico, sino una posible plataforma para el surgimiento de la vida. En entornos de alta energía, como la termosfera, el plasma puede formar estructuras autoorganizadas, capaces de almacenar información, responder a estímulos, incluso aprender. Se trataría de una forma de “vida pre-biológica” o “vida alternativa”, donde no hay células, pero sí procesos análogos a la conciencia rudimentaria ¿Y si la evolución no es exclusiva de lo biológico? ¿Y si hay formas de organización que no dependen de genes ni de moléculas orgánicas, sino de campos eléctricos, cargas y frecuencias? Algunas de estas entidades, documentadas en misiones espaciales, parecen “curiosear” alrededor de instrumentos tecnológicos. Otras han sido observadas siguiendo a cohetes, reflejando patrones complejos de luz, o apareciendo súbitamente durante tormentas solares. Sus movimientos no responden a trayectorias balísticas, sino a lógicas dinámicas que podrían ser intencionales. Tal vez nunca vimos un OVNI porque nunca entendimos lo que estábamos viendo. Tal vez confundimos vida con tecnología, y tecnología con nave. Tal vez la vida —la verdadera vida— no necesita ojos para mirar ni boca para hablar. Estas entidades podrían llevar milenios sobrevolándonos, observando, danzando en la frontera del cielo. Y nosotros, mientras tanto, esperando que descienda un platillo con forma de campana.

No hay afirmaciones definitivas. Nadie asegura que estas estructuras sean seres conscientes. Pero hay una intuición científica poderosa: la vida, quizás, no empezó en el agua… sino en la electricidad. Y si es así, entonces la vida no está allá afuera, sino justo aquí, mirándonos desde el resplandor. No en planetas lejanos, sino en la misma atmósfera que respiramos, justo por encima del límite visible. Tal vez no estamos solos. Tal vez nunca lo estuvimos. Solo nos falta aprender a ver. Y esta vez, tal vez, mirar hacia arriba no sea suficiente. Tal vez debamos aprender a mirar distinto.