Deuda pública de México

La deuda pública corresponde a las obligaciones financieras (bonos, préstamos) contraídas por el gobierno, a través de las cuales se compromete a pagar intereses y el préstamo original en las fechas determinadas. En días pasados, el Gobierno Federal por medio de la SHCP, informó que la deuda pública tuvo una reducción en la proporción al Producto Interno Bruto Nacional (PIB), de 51.3 % a 49.2 %, este hecho se da principalmente debido a la apreciación del peso frente al dólar (se redujo a consecuencia del valor en pesos en la deuda externa que es en dólares), la interna es pesos y ésta no se movió. Hay que conocer que la deuda neta del Gobierno Federal está en un 83.4 % como deuda interna y un 16.6 % en deuda externa (la intención es reducir la dependencia del financiamiento externo). En la deuda interna, el portafolios está compuesto en un 80 % a tasa fija y con vencimientos de largo plazo, lo que disminuye el riesgo por alzas en tasas de interés o presiones de refinanciamiento. Solamente hay que recordar la devaluación del 20 de diciembre de 1994, la cual fue la más grave, ya que la mayoría de los créditos al Gobierno Federal y al sector productivo estaban a tasas de interés variable, lo cual significó la muerte de miles de empresas de todos tamaños.

La política de la SHCP ha sido el manejo de pasivos en dólares y con ello se ha reducido al darse un intercambio de bonos (en dólares) resultando una disminución del 15 % de la deuda externa en esta moneda, con vencimientos entre 2027 y 2030 (la constante fluctuación del dólar en los mercados internacionales es un riesgo). Al cierre del 2023, la deuda pública tenía una relación con el PIB de un 46.8 % y ésta creció a un 49.7 % al concluir el 2024, su nivel más alto en 4 años. A julio del 2024 la deuda pública se situó en 16 Billones 405,183 millones de pesos, y al mes de julio del 2025, la deuda neta (debido al movimiento del dólar), registró 14 Billones 181,811 millones de pesos. En el año 2000, la deuda pública representaba el 20 % del PIB, mientras que para el 2019 esta cifra se elevó a un 45.5 %. Se dio una tendencia general de endeudamiento. Del año 2012 al 2022, la deuda pública creció a un 54 % del PIB.

De noviembre del 2018 hasta mayo del 2025, la deuda pública de México aumentó 7 Billones 192,948 millones de pesos. Al inicio del Gobierno Federal 2018-2024, el adeudo era de 10 Billones 480 mil millones de pesos, a mayo del 2025 esta cifra alcanzó los 17 Billones 673 mil millones de pesos (antes de la resiente restructuración) en términos reales la división de esta deuda entre los ciudadanos mexicanos corresponde aproximadamente a 131, 000 pesos por persona. En mayo del 2025 México destinó 463 mil 465 millones de pesos a pago de intereses, frente a los 409 mil 424 millones del mismo mes del año anterior. Un aumento del 13.1 %. Este alto pago de intereses reduce los recursos disponibles para requerimientos esenciales como salud, educación, seguridad y programas sociales. El endeudarse para pagar deuda es una medida costosa.

