Telefónica, otra empresa española que busca salir

Planta de Iberdrola Planta de Iberdrola (Iberdrola)

Al igual que Iberdrola, Telefónica —ambas de capital español— tiene la intención de vender sus activos en México. Según reveló la agencia Reuters, la firma está en negociaciones exclusivas con Beyond One, propietaria de Virgin Mobile México, para concretar una posible adquisición. Beyond One, con sede en Dubái, sería el nuevo jugador interesado en absorber la operación mexicana, en un contexto en el que Telefónica ha acelerado la venta de sus activos en América Latina durante 2025. Este año ya concretó la venta de sus filiales en Argentina, Colombia, Perú y Uruguay, por montos que en conjunto superan los 3 mil millones de dólares.

En México, ya había intentado vender en años anteriores sin éxito. Tras no lograrlo, devolvió en 2022 la totalidad de su espectro al Estado, lo que implicó un cambio de modelo: ahora opera utilizando la red de AT&T. Aunque el acuerdo con Beyond One luce viable, la creación de la Comisión Nacional Antimonopolio, como nueva autoridad en competencia económica, podría retrasar la aprobación regulatoria de la compra. La desinversión forma parte de la estrategia global de Telefónica para enfocarse en mercados más rentables. Todo indica que su salida de México es solo cuestión de tiempo.

GASTO.- La vida digital de los mexicanos ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad. Según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) y análisis de The Competitive Intelligence Unit, que dirige Ernesto Piedras, los hogares destinan cerca del 19% de su presupuesto mensual a Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Esto incluye smartphones, computadoras, internet, servicios móviles, plataformas de streaming y dispositivos conectados como relojes o asistentes virtuales.

El gasto promedio en un smartphone nuevo es de 4,627 pesos; el servicio móvil cuesta unos 140 pesos mensuales; el internet fijo, 544 pesos; las plataformas de streaming, 316 pesos; y las apps, 150 pesos. Además, se invierte en televisores inteligentes, laptops y wearables como relojes inteligentes, que rondan los 4,384 pesos.

Esta transformación digital ha modificado por completo los hábitos de consumo. En los años noventa, apenas se presupuestaba un teléfono fijo; hoy, la conectividad es esencial para estudiar, trabajar, entretenerse y comunicarse. En promedio, un hogar mexicano invierte 7,714 pesos mensuales en tecnología, cifra que seguirá en aumento.

PROTESTAN.- Miles de trabajadores de empresas como Pepsico, Barcel, Alpura, Moldex, Hershey’s, Pastelería Ideal y La Moderna exigen a las autoridades federales investigar el manejo de más de 500 millones de pesos en cuotas sindicales administradas por Alejandro Martínez Araiza, líder del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC). Cuestionan el pago de una renta anual de 4.7 millones de pesos por oficinas de lujo en Polanco, el registro personal de marcas colectivas como “Casa Frida” y presuntas irregularidades en su reelección anticipada. Además, se ha documentado un retiro de 13.6 millones de pesos del sindicato, de los cuales 10 millones se habrían perdido en inversiones fallidas. Los trabajadores piden la intervención de las autoridades ante el deterioro patrimonial.

FRAUDE.- En 2023, México registró más de 5.2 millones de reclamaciones por fraude, y más del 70% de los casos estuvieron relacionados con transacciones electrónicas, según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), que dirige Óscar Rosado Jiménez. El cibercrimen superó los 15 mil millones de pesos en 20214.