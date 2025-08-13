La Sombra tortura en Veracruz

Irma Hernández Cruz, maestra jubilada y actual taxista en Veracruz

La Fiscalía General de Veracruz informó que la maestra Irma Hernández murió a causa de la tortura a la que fue sometida por un grupo criminal que se hace llamar La Mafia Veracruzana. La señora, de 62 años, jubilada del magisterio, trabajaba de taxista en la comunidad de Temapache cuando fue levantada.

Poco después apareció un video en el que aparece arrodillada, sometida, rodeada por una docena de hombres con armas largas. La maestra en el video pide a sus colegas taxistas que paguen las cuotas como se debe para que no acaben como ella, porque con la Mafia Veracruzana no se juega.

Eso ya era suficientemente estrujante, pero después ocurrió algo entre patético y bochornoso ya que la gobernadora Rocío Nahle hizo lo que hacen los políticos de segundo nivel, se ubicó a ella misma como víctima, dijo que les guste o no les guste la maestra murió de un infarto y acusó a sus rivales políticos de estarla zopiloteando. De la empatía con la familia y colegas de la víctima ni hablamos.

En el video que referimos el grupo criminal brindó información de sobra: son bandoleros que operan en esa zona y se dedican a la extorsión de transportistas. ¿Por qué no han ido por ellos? Un destacamento de la Guardia Nacional ya debería haber partido rumbo a esa zona ya que el poder de fuego mostrado por la banda en el video rebasa con mucho la capacidad de la policía municipal. Cayeron tres o cuatro personas como posibles corresponsables de la barbaridad contra la maestra, pero los hombres armados que usan uniformes tácticos siguen libres, tan campantes como siempre. ¿Cuántos policías habrá entre sus filas?

Otros casos de violencia contra taxistas que operan en esa región del estado de Veracruz se registraron después del ataque a la maestra. Hay un modus operandi, parece imposible que se salgan con la suya, pero si la gobernadora anda distraída en sus pleitos con sus adversarios dentro y fuera de Morena se vuelve ineficaz. Un taxista fue rematado en un hospital de Tuxpan donde se atendía por lesiones con arma de fuego. La Mafia Veracruzana también tiene el nombre de Grupo Sombra y se formó con remanentes del Cartel del Golfo y de los Zetas. La justicia avanza a pasos muy pequeños a pesar de tener una gran cantidad de datos.

Ahí está el cuerpo de la maestra y el video que le obligaron a grabar sus captores un grupo desalmado que piensa que puede alardear sometiendo a una señora mayor. Estamos ante un acto de terror y ante un grave error político por parte de la gobernadora que supone que la destreza para injuriar rivales es destreza política. Lo que se necesita es pacificar la entidad, en particular la región norte contaminada por grupos delictivos provenientes de Tamaulipas. Si se salen con la suya, volverán a matar.

Son bandas que viven de exprimir a los ciudadanos. No quieren correr el riesgo de traficar drogas, se concentran en torturar maestras jubiladas. ¿Cuánto dinero pueden sacarle a un taxista de Temapache? Si quieren dinero por qué no atacan un banco, un palenque, un casino. La respuesta es que en estos casos puede haber hombres armados que les apunten a ellos, y eso no les gusta, son fieros con las mujeres con las manos atadas. Su pasatiempo es torturar sexagenarias. En Veracruz hay descontento político. La administración de Cuitláhuac García no dejó contento a nadie, el caso de la traición de los Yunes le pegó al PAN y a Morena por igual, la mecha corta de la gobernadora no ayuda en nada. ¿Por qué no va Rocío cada semana al Álamo? Con la idea de transmitir el mensaje que el gobierno estatal controla todo el territorio y no hay zonas sustraídas al imperio de la ley.