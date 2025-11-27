Reconocimiento gremial

. Don Jorge Kahwagi Gastine, presidente del Consejo de Administración de Grupo Crónica.

El Club Primera Plana, organización gremial con más de seis décadas de existencia, tiene una buena noticia para la comunidad de trabajo de Crónica. Esta mañana entregará un galardón especial a Jorge Kahwagi Gastine, presidente del Consejo de Administración de La Crónica de Hoy, por el decidido respaldo que el diario ha dado a la divulgación de la ciencia y la tecnología, la cultura y la vida académica. Enhorabuena.

Coahuila. Unidad, seguridad, crecimiento

Al rendir su Segundo Informe de Gobierno, Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila destacó tres elementos que distinguen a su administración, unidad, seguridad y crecimiento económico.

Lo más valioso es que los habitantes del estado están unidos y convencidos de que el trabajo conjunto sacará adelante a la entidad. También hizo notar que Coahuila es el estado más seguro de la frontera norte, gracias a que se registra una coordinación real entre las policías que operan en el estado y las fuerzas federales. Los resultados se palpan.

La unidad y la seguridad son imanes de la inversión porque generan confianza en la comunidad empresarial, mexicana y del exterior, que sabe que Coahuila sigue siendo un destino seguro y productivo para sus inversiones

Frente común

Dicen los que saben que la reunión que sostuvo la presidenta Sheinbaum con el empresario Carlos Slim y Francisco Cervantes, del Consejo Coordinador Empresarial ,sirvió para explorar opciones para revitalizar los indicadores del crecimiento de la economía nacional, contener la inflación y mover a la industria, lo que será una de las notas centrales de diciembre, el último mes del año.

Las señales apuntan a un crecimiento moderado. El Banco Central adelantó que el PIB de este año subirá apenas 0.3 por ciento y se espera un ligero repunte de 1.1 para el siguiente año, por lo que el trabajo coordinado del gobierno con los empresarios es una opción a la mano para incentivar inversiones que se traduzcan en empleos y bienestar.

Búsqueda intensa en Zapopan

Fuerzas federales, con apoyo estatal, se movilizan en Zapopan, Jalisco, para buscar a dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que hacían trabajo de inteligencia en esos páramos dominados por la banda del Mencho.

El auto de uno de ellos se localizó abandonado y con impactos de bala. La dependencia que encabeza Omar García Harfuch dijo que los agentes realizaban labores de inteligencia e investigación de campo para la prevención del delito.

En circunstancias parecidas una movilización rápida logró buenos resultados, ojalá que en esta oportunidad haya pronto mejores noticias con respecto a la localización de los servidores públicos

Negociaciones ásperas

Hay que darle una oportunidad a la política. Cuando una negociación se torna áspera y parece que no hay salidas, la política, entendida como el arte de organizar la convivencia social, puede destrabar lo que parece estancado.

Transportistas y productores tienen la responsabilidad de encontrar puntos de encuentro con el gobierno; el gobierno, por su parte, debe mantener las puertas abiertas y estar dispuesto al diálogo real, de escuchar las demandas, de mostrar empatía. Incluso los nudos más intrincados se pueden desatar si hay voluntad política.

Aprender a respetar

Pedro Salmerón explotó ayer contra el gobierno federal porque no le han terminado su nuevo edificio que albergará el Archivo Nacional Agrario, y sin proponérselo atrajo los reflectores a un pasado reciente cuando le fue negado el beneplácito como embajador en Panamá.

La razón: las acusaciones en su contra por acoso sexual que lo llevaron a tomar cursos de respeto a las mujeres. Quizá deba respetar al gobierno al que sirve.