Habrá mejor coordinación

Omar García Harfuch | Mañanera (Cortesía)

Omar García Harfuch intensifica su trabajo como emisor institucional para consolidar la narrativa de que el gobierno va ganando la batalla contra la delincuencia. El secretario de Seguridad tocó una variedad de temas.

Puso énfasis en que, por los cambios en la FGR, a partir de ahora habrá una mejor coordinación. Puede ser. Él y Ernestina Godoy hicieron una buena mancuerna en el gobierno capitalino. El mensaje implícito es que hasta hace poco esa coordinación era deficiente.

El Segundo Piso ha tenido logros significativos en materia de seguridad, sobre todo en plazas clave como Sinaloa, pero es tanto lo que falta por hacer que es fundamental para el gobierno que una voz con credibilidad vaya marcando los avances, como la mayor seguridad en las carreteras o los pasos adelante en el Plan Michoacán. Tan importante es avanzar como comunicarlo bien.

Empleos turísticos

Una de las bondades del turismo es que genera empleos , directos e indirectos, y como todos saben tener un empleo formal con prestaciones es el mejor programa social. En la actualidad el turismo emplea a 4.9 millones de empleos, lo que significa bienestar para otras tantas familias.

Es el 9.3 por ciento del empleo nacional. El turismo, además, se distingue por emplear mujeres y jóvenes.

Estas cifras justifican la exigencia de que tenga el nivel de prioridad nacional ya que sus beneficios son verificables en el corto plazo. El turismo es prosperidad compartida, ya que además del factor empleo, combate a la pobreza, protege el patrimonio, genera polos de desarrollo y prestigia al país

CCE - Gobierno

Desde la perspectiva del Consejo Coordinador Empresarial, México vive un momento decisivo. La economía se mantiene estable pero no es suficiente para generar las oportunidades que permitan que nadie se quede atrás. Hay presiones de fuera que generan incertidumbre y retos internos que demandan atención urgente.

De ahí que José Medina Mora demande una mayor coordinación, hasta formar un frente unido, entre empresarios y gobierno, como la mejor fórmula para relanzar la economía ante las señales de que se debilita.

Hay necesidad de comunicación constante, fluida, para generar confianza y diluir de inmediato cualquier malentendido.

Exhibición en Palenque

López Obrador aprovechó su reaparición ante los medios para lanzar una ráfaga de autoalabanzas, igual y extrañaba hacer una apología de sí mismo y de su pluma. Aficionado a los ditirambos anunció que escribió dos libros llamados Grandeza y Gloria. Recuperó algunos de sus logros en particular los avances en contra de la pobreza, habló mal de los oligarcas y de los neoliberales.

Fue como si estuviéramos viendo una Mañanera, con todo y Lord Molécula en el público echando porras. Para decir que está retirado grabó un mensaje larguísimo, de casi una hora. Muy raro.

Dijo, sin morderse la lengua, que no aspira a ser jefe máximo de la 4T. No dejó pasar la oportunidad para darle otro raspón a la relación con España., no sea que alguien tenga la loca idea de componerla. En fin, no fue casual que en su finca de Palenque estuviera rodeado de pavorreales durante todo su programa, igual y se espejea.