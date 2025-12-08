Explosión en Coahuayana, Michoacán: esto sabemos del coche bomba que explotó el CJNG

Mientras el oficialismo exhibía su vitalidad en el centro de la Ciudad de México, logrando juntar medio millón de personas; en Michoacán, en la comunidad de Coahuayana, el crimen organizado hacía gala de su falta de escrúpulos y en un acto que acepta el calificativo de terrorista, hizo estallar un auto que ocasionó cinco personas fallecidas y más de veinte heridos.

Hasta donde se sabe ni los muertos ni los heridos eran combatientes de algún grupo delictivo, sino vecinos que estuvieron en el lugar y el momento equivocados. Hay que decirlo tal cual, fue un ataque directo a la población para ocasionar pánico e incertidumbre. Consiguieron ambos objetivos.

En un solo evento quedó al descubierto todo lo que falta por hacer en materia de seguridad y la zozobra que genera saber que delincuentes sin escrúpulos ya dominan la fabricación de artilugios mortales. Los peritos federales darán más detalles, pero puede incluso tratarse de gente traída de fuera para realizar un trabajo mercenario.

Músculo y destreza

Más allá de las motivaciones políticas, llama la atención la logística exhibida en la concentración del sábado que permitió trasladar contingentes importantes desde diversos puntos de la geografía nacional al zócalo capitalino.

La movilización refleja fuerza política, recursos desde luego pero también destrezas que solo un puñado de operadores dominan. No es gratuito que le llamen mostrar músculo. Hacerlo con seguridad, disciplina y sin menguar el entusiasmo es complejo.

Hay operadores curtidos que no dejaron pasar la oportunidad para mostrar lo que saben hacer, como Horacio Duarte, del Edomex. Otro contingente que se hizo notar fue el de Puebla. Pero otros grupos vinieron de mucho más lejos, superando retos como la gente de Baja California, Chihuahua, Jalisco y San Luis Potosí.

Túnez sí, Holanda no

El sorteo mundialista generó una sacudida global. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pasará a la historia por hacerle la barba de manera descarada al presidente Trump que sabe poco de futbol, pero mucho de autopromoción. Debajo de los reflectores se siente en su ambiente. Tanta zalamería de parte de Infantino incomodó incluso a los medios americanos.

La presidenta Sheinbaum bien, superó la tensión inicial y dejó una grata impresión entre tirios y troyanos. Quien se llevó las palamas fue el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien le dio, con bombo y platillo, la bienvenida a la selección de Holanda a Monterrey. Auguró que la naranja mecánica estaría muy cómoda en Nuevo León el estado más naranja de México, porque ahí gobierno del MC.

Muy raro porque según el calendario Holanda no jugará ningún partido en nuestro país. La selección de Túnez, en cambio, jugará dos veces en el llamado Gigante de Acero. Es lo que hay.

Coahuila, estado seguro

Coahuila es el estado más seguro de la frontera norte. No es gratuito, sino resultado de una coordinación efectiva entre las fuerzas de seguridad estatales y federales que comparten de manera equilibrada información y responsabilidades operativas, pero no solo eso, Coahuila es de los pocos estados en los que las alcaldías no se quedan al margen o se limitan a pedir ayuda, aportan.

La seguridad eleva la calidad de vida de las personas, no solo por la oportunidad de la paz, sino porque atrae inversionistas locales y foráneos. Los empresarios confían en que les irá bien a sus proyectos.

En este contexto vale hacer una mención especial a Saltillo como la capital más segura del país. Se dice fácil, pero es el reflejo de un trabajo colectivo arduo.