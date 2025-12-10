Golpes y consecuencias; billar y política

El primer golpe de Ernestina Godoy: así trianguló recursos el priista César Duarte

No es una ciencia en el sentido de la exactitud e inmutabilidad, como la física, la química o las inmutables y precisas matemáticas, pero la política --cuya estrategia muchos ven en el ajedrez-- produce movimientos y consecuencias como las trayectorias de las bolas de billar sobre la mesa. Consecuencias a veces inesperadas.

Un ejemplo de esto vemos en el manoseo vulgar de la remoción de Alejandro Gertz; el embrollo de Adán Augusto López en el Senado y la entronización a tropezones de Ernestina Godoy en la fiscalía general de la República donde su escudero, Ulises Lara, acaba de ser designado Vicefiscal de Control Competencial; o sea, operador sustituto en casos a ausencia de la Fiscala (con A).

En esas condiciones vale revisar una de las primeras acciones de la novedosa fiscalía: capturar a César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, con recursos un tanto huizacheros y cambiar su condición de procesado en libertad por presidiario en el penal del Altiplano donde ya duerme desde hace varias noches, por la resurrección de otros delitos no previstos inicialmente en su arreglo de extradición.

De esa manera, el golpe a la bola estática (Gertz), ha movido a otra, sin contar ahora el resultado del primer impacto a las demás sobre la mesa. Cuando sobre la mesa verdel paño las bolas se arraciman, el jugador decide un tiro un tanto aleatorio: una fuerte tacada a la bola blanca contra el racimo. A eso le llamábamos en el billar del barrio, un “Viva Villa”.

Por lo pronto la cercanía de Ernestina Godoy con Adán Augusto López, expresada en aquella célebre fotografía de su abrazo cuando todo esto comenzó, produce el nombramiento de Ulises Lara quien ya se había inmortalizado en la 4-T con el rescate de Javier Corral, quien como chihuahueño esquivaba una orden chihuahuense de aprehensión.

Hoy la Fiscalía apoya la captura de César Duarte y de paso le hace un favor a Adán Augusto López, quien impulsa a la senadora Andrea Chávez para la candidatura de Morena.

Pero la tacada inicial –el destierro incierto--, produce otras consecuencias. Una de ellas es la exhibición de los lujos de un hombre de conocida opulencia incrustado en la 4-T gracias a la confianza de Andrés López quien lo designó fiscal autónomo: AGM.

Una información escandalosa nos ofrece ahora datos no sólo sobre el pasado del depuesto fiscal, sino también su posible futuro: Durante los últimos tres años, AGM y su equipo tuvieron seguros VIP con coberturas hasta para atención médica en accidentes de tauromaquia, esquí, motociclismo, buceo, alpinismo o regatas.

Todo esto por un monto de mil 57 millones de pesos. Muchos pesos.

“ (Univ).- Pese a las restricciones previstas en la Ley de Austeridad Republicana, que eliminaron los seguros de gastos médicos mayores para servidores públicos en 2019, operó con sumas potenciadas aseguradas que alcanzaron hasta 20 millones de pesos para el fiscal general, y entre 3 millones y 7 millones para mandos medios y superiores, además de montos adicionales para familiares”.

Además del abuso y el ancho encaje, como diría la abuelita, el hecho de haber adquirido seguros contra riesgos de tauromaquia ofrece la posibilidad –no tan extrema— de adivinar cuál será el país amigo donde AGM despachará como embajador: España.

Ahí podría lograr un contrato para torear mano a mano con cualquiera del amplio escalafón taurino peninsular, y luego gozar una noche de tapas con Pedro Haces, empresario de Las Ventas y olé...

PASQUIN

Quién sabe si don Andrés ya se haya recuperado del titánico esfuerzo de pergeñar su “Grandeza” y haya tenido ánimo de leer el reaccionario New York Times (con un traductor piadoso), pero sería bueno saber si comparte la inclusión de nuestra presidenta como una de las personas con más estilo en el mundo, según ese pasquín (así lo llamaba), o lo considera una frivolidad fifí.

