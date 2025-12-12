Unidad contra la extorsión

Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (Presidencia)

La sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública dio material de primera plana, comenzando por la reunión de la República en pleno en Palacio Nacional.

Al gobierno del Segundo Piso de la 4T le interesa destacar el proceso para homologar la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión en las 32 entidades federativas. El objetivo es que la coordinación permita no solo reducir, sino erradicar el delito de la extorsión, que tanto afecta a la población.

Ya se pudo reducir delitos como los homicidios dolosos, el robo a vehículos y el robo a casas habitación, la idea es que también se pueda abatir la extorsión que afecta a todas las actividades económicas.

La ley incluye un cambio diametral. Anteriormente la extorsión dependía de la denuncia ciudadana, pero el nuevo marco legal la persigue de oficio y la responsabilidad ya no recae en la víctima.

Octubre les gustó para visitarnos

El turismo es una actividad que suele dar buenas noticias. México está equipado integralmente para ser una potencia turística mundial y la única condición es que haya voluntad política para considerar al turismo una actividad prioritaria del Estado.

El pasado mes de octubre México recibió 8.3 millones de visitantes internacionales, la cifra más alta para ese mes desde que se llevan formalmente los registros. Eso se tradujo en casi dos mil quinientos millones de dólares de derrama económica.

México va bien y puede estar mucho mejor en materia turística con un evento internacional del calibre del Mundial de Futbol 2026 que es una oportunidad dorada, que no se puede desperdiciar, para mostrar nuestra mejor versión al planeta a lo largo del evento.

Empresarios convencidos

Empresarios de México, Estados Unidos y Canadá no ven el futuro económico de la región sin un acuerdo comercial. Es la única oportunidad real de mantener la competitividad regional contra los desafío de oriente.

José Medina Mora recibe la estafeta del CCE con un mandato de la comunidad empresarial, representarlos a lo largo de la negociación del T-MEC en el 2026 y más allá. El otro punto central de su agenda es propiciar más inversiones para acelerar el crecimiento económico que termina el año muy menguado.

La divisa es: año nuevo inversiones nuevas. Las inversiones equivalen a empleos que son, no hay que perderlo de vista, el mejor programa social que existe.

Michoacán y Sonora, trato especial

Circula la versión de que el oficialismo prepara una estrategia política especial para vencer a la oposición en Michoacán y Sonora donde las encuestas conocidas hablan de una batalla electoral cerrada.

En la tierra de los Cárdenas el gobierno tiene la expectativa de que el Plan Michoacán aplane el camino del partido en la próxima contienda, que se advierte muy encendida ya que el asesinato del alcalde de Uruapan caldeó mucho los ánimos.

En Sonora se dice en corto que la oposición tiene una oportunidad de ganar con una condición: que compita unida, lo que resulta complicado porque los panistas ya dijeron que ellos harán campaña solos, ¿cambiarán de opinión ante la posibilidad real de un triunfo?