Nuevo León, de pronóstico reservado

Mariana Rodríguez (Gabriela Pérez Montiel)

El industrioso estado de Nuevo León será escenario de una cerrada contienda en la elección para gobernador del 2027. De pronóstico reservado. En la actualidad es uno de los dos estados que gobierna Movimiento Ciudadano, el otro es Jalisco. El partido naranja tiene desde hace años dos aspirantes sobresalientes, Mariana Rodríguez, esposa del actual gobernador, Samuel García, y el senador Luis Donaldo Colosio.

La popularidad de Mariana es real, aunque no pasó la prueba del ácido porque en la elección para alcalde de Monterrey no pudo con las acometidas de Adrián de la Garza, un priista viejo lobo de mar que ya levantó la mano para el 2027. Lo que dicen allá es que Adrián tiene buenas oportunidades siempre y cuando compita en alianza con el PAN, lo que cada vez se complica más.

Morena tiene tres o cuatro tiradores, aunque dicen los que saben que a la recta final llegarán Tatiana Clouthier y el senador Waldo Fernández, un cuadro fraguado en Cemex. O sea, un empresario morenista.

Navidad en Acapulco

Como otras miles de familias mexicanas, la de Claudia Sheinbaum pasará la Navidad en Acapulco. El anuncio es un espaldarazo, otro más, al puerto con la bahía más hermosa del mundo, que sigue siendo el lugar preferido para vacacionar de los habitantes del Altiplano. Una lealtad, literalmente, a prueba de balas.

Recibirá a la familia presidencial un Acapulco con retrasos que se notan en las obras de remodelación de la Costera Miguel Alemán, que se dijo estaría listo para este periodo vacacional de fin de año, pero la fecha se movió para la siguiente Semana Santa. La Costera, sin embargo, ya está mucho mejor iluminada lo que abona para la seguridad y el confort de los turistas que la recorren todos los días.

Las divisas que capta Acapulco por concepto de turismo son claves para la estabilidad social del estado de Guerrero; es, por lo tanto, un sitio estratégico.

Tiros sobre Huitzilac

Actos de violencia en Huitzilac, la población ubicada en las goteras de la ciudad, pegado al tianguis de alimentos de Tres Marías, terminaron por afectar la circulación de una de las principales carreteras del país, la México-Cuernavaca, que tuvo que ser cerrada en ambos sentidos por una balacera registrada en el centro de Huitzilac.

Hay por ahí talamontes, secuestradores, narcomenudistas y hace semanas se detectó la presencia de narco laboratorios operados por grupos sinaloenses. Un coctel letal.

Pasan meses y años, hay cambio de gobierno y las autoridades de Morelos y de la federación simplemente no pueden imponer el Estado de Derecho y la paz en esa demarcación morelense plagada de delincuentes.

Trato humano a migrantes

Nota persistente de primera plana a lo largo del 2025 han sido los problemas que enfrentan los compatriotas que viven en Estados Unidos y que han sido víctimas de la xenofobia de la Casa Blanca. Han padecido temor y ansiedad.

Muchos de ellos eligen las fiestas decembrinas para regresar a casa, recibir el apapacho de los seres queridos, recargar pilas y regresar a las tierras inhóspitas del Tío Sam. Para colmo de males, regresan a su país para ser víctimas de agentes de migración mexicanos que los extorsionan. De no creerse.

No son todos, por fortuna. Un puñado de agentes descompuestos que no representan a la institución. La instrucción presidencial es clarísima, trato humano a los migrantes, ni un ápice de tolerancia la corrupción.