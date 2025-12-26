Tío Sam con sombrero

Diputado Carlos Bautista

El Movimiento del Sombrero, creado en Uruapan, Michoacán, por el alcalde Carlos Manzo, ejecutado en la plaza central de esa población ante cientos de personas durante la Fiesta de las Velas el pasado Día de Muertos, no está conforme con la investigación oficial sobre el homicidio.

El diputado Carlos Bautista dijo que el siguiente paso será solicitar de manera formal apoyo al gobierno de los Estados Unidos para llegar al fondo del asunto, lo que augura jornadas de incomodidad para gobierno federal, que pensó acaso que ese incendio se había apagado, pero no.

“Les juro que no voy a descansar hasta agotar todas las formas posibles para dar con los responsables”, dijo Bautista a los medios locales.

Remesas a la baja, familias en apuros

A lo largo del año, producto de las draconianas políticas anti migratorias de Donald Trump, el envío de remesas a México mostró signos de debilidad. Cerraron el año con una caída de más de 5 por ciento, rompiendo una racha alcista de más de una década.

No se trata solo de una cifra para realizar análisis económico, la caída afecta el nivel de vida de miles de familias mexicanas, en estados que de por sí ya tienen múltiples problemas, como Chiapas, Guerrero, Zacatecas y Michoacán. Muchos migrantes han reducido al mínimo su actividad laboral en Estados Unidos por temor a ser detenidos y deportados.

Las perspectivas no son optimistas para el corto plazo. El 2026 pinta para ser un año todavía más complicado para los migrantes ya que los agentes del ICE y la Patrulla Fronteriza tendrán más presupuesto para acosarlos.

¿Y de los cambios, qué cuentan?

A lo largo del año diversas voces auguraron que la presidenta Sheinbaum haría, hacia fin de año, cambios en su equipo de trabajo para incluir a gente que le fuera leal al proyecto del Segundo Piso y además para comenzar a preparar su propia sucesión. Las señales en lugar de clarificarse se diluyen.

Palacio Nacional operó para forzar el cambio en la FGR y, en efecto, colocar ahí a un cuadro de confianza plena, pero no hay más. Lo más irregular es que el senador Adán Augusto López cierre el año como titular de la Jucopo de la Cámara Alta. Pesan sobre él acusaciones gravísimas. Claro que se impone la presunción de inocencia, eso no se discute, pero no puede haber una investigación real, a fondo, mientras permanezca en el cargo.

El senador no tuvo empacho en mostrar desde donde lo protegen al invertir algunos millones de pesos para convertir en un éxito editorial la primera edición del libro “Grandeza”, escrito por el creador de la antropología ficción que radica en una finca de Palenque

Protesta navideña en Acapulco

Como se hizo pública la noticia de que la presidenta pasaría la Navidad en Acapulco, activistas de la Escuela Normal de Ayotzinapa montaron una protesta en pleno día 25 en la Costera Miguel Alemán.

Se dice allá que la protesta se había pensado realizar en Chilpancingo o incluso en las instalaciones de la escuela, pero se supo del descanso presidencial y resolvieron ir al puerto. Denunciaron que en los últimos meses no se ha registrado ningún avance significativo y, por el contrario, los indicios que permitirían localizar a los normalistas se diluyen.

La presentación con vida de los 43 estudiantes sigue siendo una deuda pendiente y aseguraron que hay cómplices que siguen en libertad, por lo que la impunidad se impone.