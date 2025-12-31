Pronóstico económico para México 2026

La economía mexicana ante las pensiones y programas sociales

Es difícil dar un pronóstico acertado para un país como México, donde varios factores van a influir en sus resultados económicos y sociales. Parte muy importante de nuestra economía depende a partir de enero de 1994 del T-MEC, donde las tres naciones de América del Norte comercializamos nuestros productos, y el claro ganador ha sido nuestro país.

Actualmente, nuestras exportaciones totales serán cercanas a los $ 660 mil millones de dólares y las importaciones en un monto similar.El T-MEC es el tratado de comercio internacional más importante del mundo, y es por ello que buena parte de nuestra economía y de nuestros empleos dependerán de la negociación que se lleve a cabo durante el mes de febrero próximo, ya que el 82 % de nuestras exportaciones son a este tratado. Especialistas del sector privado redujeron el pronóstico del PIB mexicano para el 2026 al 1.1 % (se estima para el 2025 un PIB del 0.4 %) en un contexto marcado por la desaceleración económica, inseguridad pública y debilidad del Estado de Derecho. Así mismo, la paridad peso dólar los expertos la calculan en $ 19.23 unidades por un dólar.

​El Gobierno Federal, por medio de la Secretaría de Hacienda, hace referencia de un crecimiento para el 2026 del PIB de entre 1.8 % y 2.8 % en su paquete económico 2026, donde señala una consolidación fiscal. Banco de México da a conocer su último pronóstico de crecimiento económico y lo reduce al 1.15% .

Aunado a ello, el nivel de inversión en el país va a la baja en un 6.8 % en relación con el 2025. En el mismo documento se intenta generar condiciones propicias para detonar mayores niveles de crecimiento económico y con ello generar mayor empleo y un PIB que refleje el crecimiento económico.​

Tomando como base un promedio de varias consultorías, estas disminuyeron al 1 % anual el crecimiento del PIB, y la relación de la deuda pública al PIB alcanzará el 55 % (actualmente se encuentra en un 51%). Se estima la creación de 450 mil nuevas plazas en el sector formal, tema que no se logró la meta de 1 millón 200 mil durante el 2025. La inflación bajo presión de los precios de perecederos y de los aranceles podrá cerrar en un 3.7 %. En la política monetaria, Banco de México posiblemente siga reduciendo su tasa de referencia, hasta llegar a un 6.0 %. Las exportaciones manufactureras no automotrices y el campo pueden seguir creciendo, sin embargo, el sector automotor estará afectado por los aranceles de Estados Unidos.​

Un tema muy importante son las remesas y se prevé una reducción del 2 % con una cifra en el rango de los $ 60,000 millones de dólares. En la inversión física bruta, la tendencia de contracción vahaprevalecer mientras no se defina el nuevo T-MEC y certeza de Estado de derecho a las nuevas inversiones. Con las reservas internacionales, las cuales han llegado a 250 mil millones de dólares, se prevé un incremento de $ 10,000 millones de dólares. El pronóstico para el mercado accionario mexicano podrá mantener su tendencia alcista, siempre y cuando continúe el sector exportador creciendo.

​Ha sido un año difícil en el ámbito mundial, y México no está exento de ello, sin embargo, el camino del trabajo para mejorar las condiciones de 132 millones de mexicanos las conocemos. Este es el último artículo del año y con ello les deseo lo mejor para ustedes y su familia, donde no solo hay que trabajar más, si no hay que trabajar mejor. Por un responsable y mejor año 2026.P.D. CUANDO EL ENEMIGO CONQUISTA LA MENTE, CORROMPE Y DESTROZA EL CORAZÓN.CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS.¡MÉXICO ES PRIMERO! ​​​​​DICIEMBRE DEL 2025.