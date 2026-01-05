Pepe Grillo Claudia, en defensa propia

Desde que se tomó la decisión de movilizar al Caribe al portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald Ford, cuyos desplazamientos cuestan miles de dólares por hora, era claro que el buque no regresaría a casa, en Virginia, con las manos vacías.

Engolosinado por su triunfo en Miraflores, el presidente Trump va por más. Dedicó incluso una parrafada a México que el gobierno de Claudia Sheinbaum no pudo dejar pasar. Hizo bien. La presidenta sostuvo que una intervención militar unilateral en México no es opción.

Hoy mismo en la Mañanera del Pueblo abundará sobre el tema. No es un acto en defensa de Nicolás Maduro, es una acción en defensa propia. Trump, sin freno, hará lo que crea que le conviene para ganar la elección de noviembre.

Doctrina Monroe, recargada

Se despliega ante la mirada atónita del mundo la nueva era de la Doctrina Monroe, que se condensa en la frase: “América para los americanos”, comenzando por las empresas petroleras americanas.

Nicolás Maduro, se ha dicho en este espacio, es un personaje indefendible. No pudo demostrar que ganó la más reciente elección presidencial en su país, y se mantuvo en el poder. La suerte le cambió. Hoy está en Nueva York esperando turno en la misma Corte que ya juzgó al Chapo y que pronto sentenciará al Mayo. Está entre narcos. El problema real es que Trump dejó en claro que va por todas las canicas.

No le interesa rescatar la democracia venezolana herida de muerte, le interesan las reservas petroleras y fortalecer su posición geopolítica. En su mensaje después de la extracción de Maduro, habló más de petróleo que de drogas y casi nada de democracia; es la Doctrina Monroe recargada.

Prueba de vida

La Organización de Estados Americanos todavía existe. Para disipar dudas, mañana dará una prueba de vida. El martes celebrará una reunión extraordinaria de su Consejo Permanente para tratar el caso Venezuela. Es un hecho que se debe tratar con la mayor seriedad y celeridad posibles.

Lo que se comenta en Washington es que la OEA pondrá como foco el tema de la democracia en ese país y el respeto a los resultados electorales de la última elección presidencial, que según la oposición venezolana ganó Edmundo González, quien sería el legítimo presidente.

Corre la versión de que la Unión Europea también se pronunciará. Por lo pronto, el presidente francés, Emmanuel Macron, ya dijo que Edmundo González debe tener un papel central en la transición pacífica y democrática del país. En Venezuela ha caído un dictador, pero la democracia todavía espera turno.

Acampan en Zacatecas

En las inmediaciones del municipio de Villanueva, en Zacatecas, la Guardia Nacional localizó y destruyó 15 campamentos de grupos de la delincuencia organizada. Quince, leyó usted bien. El estado se ha convertido en un campamento de sicarios que se desplazan con total impunidad, como si no existieran artilugios como drones para detectarlos.

La versión es que la gente de las comunidades los ve pasar, armados hasta los dientes, pero ya se habituaron a sus desplazamientos. Al parecer, algo similar le pasa a la policía estatal, que los deja pasar y los deja hacer sin acercarse.

En los campamentos la Guardia Nacional encontró explosivos, cartuchos y equipo táctico. Como Villanueva está cerca de la frontera con Jalisco, se supone que los campamentos eran de sicarios del Mencho.