Venezuela, un análisis diferente*

La razón menos conocida de por qué Estados Unidos invadió Venezuela (con las consecuencias de todos conocidas), se remonta a un acuerdo que Henry Kissinger (Departamento de Estado) hizo con Arabia Saudita en 1974. Y voy a explicar por qué en realidad se trata de la supervivencia del dólar estadounidense. No se trata de drogas. No se trata de terrorismo. No se trata de «democracia». Se trata del sistema del petrodólar, que ha mantenido a Estados Unidos como potencia económica dominante durante 50 años, y Venezuela amenazaba con acabarlo. Esto es lo que ha pasado: Venezuela tiene 303 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo. Las mayores del planeta, más que Arabia Saudí. El 20 % del petróleo de todo el mundo. Pero aquí viene lo importante: Venezuela vendía activamente ese petróleo en yuanes chinos. No en dólares.En 2018, Venezuela anunció que se «liberaría del dólar».

Empezaron a aceptar yuanes, euros, rublos, cualquier cosa menos dólares por el petróleo.

Solicitaron unirse al BRICS. Estaban creando canales de pago directos con China que eludían por completo el SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, (Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales). Y con suficiente petróleo para financiar la desdolarización durante décadas. ¿Por qué esto es importante? Porque todo el sistema financiero estadounidense se basa en una sola cosa: El petrodólar. En 1974, Henry Kissinger (secretario de Estado), llegó a un acuerdo con Arabia Saudita: Todo el petróleo vendido a nivel mundial debía cotizarse en dólares estadounidenses. A cambio, Estados Unidos proporcionaría protección militar. Este acuerdo provocó una demanda artificial de dólares en todo el mundo. Todos los países del mundo necesitan dólares para comprar petróleo. Esto permite a Estados Unidos imprimir su moneda ilimitadamente mientras otros países trabajan para conseguirla. Así, financia al ejército, al estado del bienestar y el déficit público. El petrodólar es más importante para la hegemonía estadounidense que los portaaviones. Y hay un patrón en lo que les sucede a los líderes que lo desafían: el derrocamiento. 2000: Saddam Hussein anuncia que Irak venderá petróleo en euros en lugar de dólares. En 2003 es invadido. Cambio de régimen. El petróleo iraquí volvió inmediatamente al dólar. Saddam fue linchado.

2009: Gadafi propone una moneda africana respaldada por oro llamada «dinar de oro» para el comercio del petróleo.

Los correos electrónicos filtrados de Hillary Clinton confirman que esta fue la principal razón de la intervención. Cita del correo electrónico:

«Este oro estaba destinado a establecer una moneda panafricana basada en el dinar de oro libio». En 2011 la OTAN bombardea Libia. Gadafi es sodomizado y asesinado. El dinar de oro murió con él. «¡Vinimos, vimos, murió!», se rió Clinton ante las cámaras. Y ahora Maduro, con cinco veces más petróleo que Sadam y Gadafi juntos, vendiendo activamente en yuanes. Construyendo sistemas de pago fuera del control del dólar. Solicitando la adhesión al BRICS. Asociándose con China, Rusia e Irán. Los tres países que lideran la desdolarización mundial. No es una coincidencia. Desafiar al petrodólar. Conseguir un cambio de régimen. Siempre. Sin excepción. Stephen Miller (asesor de seguridad nacional de EE. UU.) lo dijo literalmente en voz alta hace dos semanas: «El sudor, el ingenio y el esfuerzo de los estadounidenses crearon la industria petrolera en Venezuela. Su expropiación tiránica fue el mayor robo de riqueza y propiedad estadounidense jamás registrado». Los americanos afirman que el petróleo venezolano le pertenece a su país porque las empresas estadounidenses lo desarrollaron hace 100 años. Según esta lógica, todos los recursos nacionalizados a lo largo de la historia fueron «robos». Pero aquí está otro problema: el petrodólar se está muriendo. Rusia vende petróleo en rublos y yuanes desde Ucrania. Arabia Saudita está discutiendo los acuerdos en yuanes. Irán lleva años comerciando en monedas distintas al dólar. China ha creado CIPS, su propia alternativa a SWIFT, con 4 mil 800 bancos en 185 países. Los BRICS están creando activamente sistemas de pago que eluden por completo el dólar. El proyecto Bridge permite a los bancos centrales liquidar transacciones en monedas locales. La incorporación de Venezuela al BRICS, con 303 mil millones de barriles de petróleo, aceleraría exponencialmente esto. Por eso.

*Corresponsal: VJG.