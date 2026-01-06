Claudia Sheinbaum La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este lunes, en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). Sheinbaum reafirmó el rechazo de su Gobierno al ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, en el que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero y aseguró que la intervención “nunca ha traído democracia”

La presidenta Claudia Sheinbaum quiso ser cuidadosa y categórica. Por eso, para no dejar espacio para el azar, no se limitó a hacer un comentario, leyó un posicionamiento, calculando el efecto de cada frase, sobre lo ocurrido en Venezuela. Se trata de uno de los documentos más importantes de su presidencia.

Deja en claro que no acompaña al gobierno de Estados Unidos en su aventura venezolana. Desde luego, tendrá repercusiones en Washington. La historia de América Latina es clara y contundente, advirtió, la intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar, ni estabilidad duradera.

Rechazamos de manera categórica la intervención en los asuntos internos de otros países. La acción unilateral, la invasión, no pueden ser la base de las relaciones internacionales del Siglo XXI, no conducen ni a la paz, ni al desarrollo, estableció la presidenta.

Reaparece el canciller

Juan Ramón de la Fuente dio por terminado su periodo de recuperación por una intervención quirúrgica delicada y volvió al trabajo. La crisis generada por la sustracción de Nicolás Maduro es demasiado importante y el secretario de Relaciones Exteriores, que fue por años nuestro embajador en la ONU, está de nuevo en el puente de mando de la cancillería, con trabajo de sobra.

La experiencia del doctor De la Fuente será clave en los días por venir. La situación es un galimatías. Maduro está en una cárcel de Nueva York, pero su grupo más cercano de colaboradores sigue en el gobierno venezolano, a pesar de su obvia complicidad en el fraude de la elección presidencial más reciente. Trump no va por restituir la democracia, quiere control del petróleo venezolano y le dará una oportunidad a la cúpula chavista, lo que genera toda suerte de suspicacias sobre lo que realmente ocurrió.

¿Trump gobernará Venezuela de la mano de los chavistas, aunque sin Maduro? Que alguien nos explique.

Un obispo apoya a Donald

¿Se trata de una posición oficial de la jerarquía católica o es la opinión individual, no consultada con nadie, de un prelado? El obispo González Hernández, de la Diócesis de Chilpancingo Chilapa, dijo que respalda que el gobierno de EU haya detenido a Nicolás Maduro y agregó que ningún país es del todo independiente.

El obispo González puede opinar lo que quiera, pero la jerarquía, el CEM, no ha dicho nada todavía.

Es una posición que choca con la asumida por el gobierno mexicano, por lo que puede generar controversia e impide que haya un frente unido. No se sabe si el obispo apoyaría una operación similar de EU en nuestro país.

Misioneros molestos

Una de las primeras tareas de trascendencia que tiene la FGR en esta nueva etapa es el informe técnico sobre las causas del accidente del Tren Interoceánico. Fue una tragedia. 14 personas perdieron la vida. El informe servirá para dirimir responsabilidades y realizar las correcciones necesarias para que el Tren circule con todas las garantías.

Una de las familias lesionadas resolvió presentar una querella formal ante la FGR por el delito de lesiones. Se trata de unos misioneros de Ciudad Juárez que hicieron un viaje pastoral a Oaxaca. Están en su derecho de recurrir a todos los procedimientos legales que consideren, esto a pesar de que han recibido todas las atenciones por parte del gobierno para recuperarse.

El proceso legal, por requerir de testimonios, puede dar luz sobre el suceso que es, a final de cuentas, una aspiración social compartida.