Venezuela, el origen narcoterrorista

Venezuela

La desmesurada capacidad económica del narcotráfico –de México a la Patagonia—se explica en el subcontinente, con la acertada frase de Luis Astorga: las drogas representaban (en el mundo de los años 40 y 50) un negocio demasiado grande como pareja dejarlo en manos nada más de los criminales. Por eso surgió el trinomio narcopolítica, narcoterrorismo y narcoguerrilla. Todo es interdependiente.

Eso lo pensaron, y lo practicaron los políticos de aquí al Cono Sur. En Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, Colombia, Venezuela, Bolivia y para qué seguir.

Pero la política necesita disfraces, fachadas, túneles; cómplices y socios y en ese afán se mimetizó con los marginales movimientos anarco guerrilleros, secuestradores, ladrones de bancos, saboteadores y demás; fuerzas “insurgentes” cuyas camisetas mostraban al Che Guevara, pero con tinta invisible llevaban el rostro de Pablo Escobar o “El Chapo” Guzmán. Inspiración y metodología cubanas; cocaína colombiana, peruana, andina y después química china para elaborar fentanilo.

Aquí tenemos la muestra en Guerrero y Chiapas.

Un documento del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, enviado a esta columna, explica mucho de esto en la “Cuenta Uno”.

“ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

“Acusación sustitutiva

“Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Hugo Armando Carvajal Barrios (también conocido como “El pollo”), Clívero Antonio Alcalá Cordones, Luciano Marín Arango (también conocido como “Iván Márquez”) y Seuxis Paucis Hernández Solarte (alias “Jesfis Santrich”). Desde al menos 1999 o alrededor de esa fecha, hasta 2022, inclusive, las FARC fueron una organización terrorista liderada en ocasiones por Luciano Marín Arango (alias “iván márquez”), y Seuxis Paucis Hernández solarte, alias “jesús santrich”, los acusados, entre otros, que se convirtió en uno de los mayores productores de cocaína del mundo y perpetró actos de violencia contra ciudadanos y propiedades estadounidenses.

“...desde al menos 1999 o alrededor de esa fecha, hasta 2020 inclusive, el cártel de los soles, o “cártel de los soles”, fue una organización narcotraficante venezolana compuesta por altos funcionarios venezolanos que abusaron del pueblo venezolano y corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela, incluyendo partes del ejército, el aparato de inteligencia, el poder legislativo y el poder judicial, para facilitar la importación (exportación) de toneladas de cocaína a Estados Unidos.

“El nombre del “Cártel de los Soles” hace referencia a las insignias solares que adornaban los uniformes de los altos oficiales militares venezolanos miembros del cártel.

“Diosdado Cabello Rondón (el verdadero poder tras el poder de Maduro), el acusado, es ciudadano venezolano, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y miembro de las fuerzas armadas venezolanas.

“Cabello Rondón se desempeñó anteriormente como jefe de gabinete de Chávez alrededor de 2001, vicepresidente de Venezuela alrededor de 2002, gobernador del estado Miranda de Venezuela entre 2004 y 2008, y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela entre 2012 y 2016... “...entre al menos 1999 o alrededor de esa fecha y hasta 2020, inclusive, las FARC se convirtieron en uno de los mayores productores de cocaína del mundo. Las FARC también han dirigido actos violentos contra personas y bienes estadounidenses en jurisdicciones extranjeras, incluyendo, entre otras, Colombia. por ejemplo, la cúpula de las FARC ordenó a sus miembros secuestrar y asesinar a ciudadanos estadounidenses y atacar sus intereses para disuadir a Estados Unidos de continuar sus esfuerzos por fumigar sus campos de coca e interrumpir la fabricación y distribución de cocaína y pasta base de cocaína. en consonancia con estas actividades, alrededor de 1997, el Departamento de Estado de los Estados Unidos designó a las FARC como organización terrorista extranjera...”

Lo anterior permite comprender claramente algol difuso para muchos: ¿Por qué los cárteles mexicanos son considerados organizaciones terroristas?

Pues porque el trinomio ya mencionado sólo es posible bajo la idea del daño infligido a los intereses estadunidenses en cada uno de esos países.

¿Y cuáles son esos intereses? Los geopolíticos (América para los americanos) y los económicos: en el caso mexicano, una vecindad dominada y ordenada.