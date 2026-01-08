Con dinero baila el perro y con más dinero hasta el dueño del perro

El justo cuida de la vida de su bestia,

pero el corazón de los impíos es cruel.

Proverbios 12:10

¿Qué pedir entonces a quienes carecen de

compasión al verlos actuar sólo en beneficio

propio?

Terminé el año 2025 con una colaboración sobre tema muy triste, penoso, injusto y hasta definitivamente cruel, aunque con un leve rayo de esperanza por el que celebré el 23 de diciembre; sin embargo, inicio penosamente este 2026 con lo mismo, pero ahora ya desesperanzada dado que justo ayer fue consumado un hecho a todas luces arbitrario contra el Refugio Franciscano, A. C., particularmente contra sus inocentes huéspedes. Se trató, créaseme, de un procedimiento contundentemente ilegal y de peligro para todos, todas y todes, ¡que conste!. Recordemos para ello el durísimo y reflexivo manifiesto del pastor protestante alemán Martín Niemöller -Primero vinieron por los comunistas, y yo no dije nada porque no era comunista. Luego vinieron por los socialistas, y yo no dije nada porque no era socialista. Después vinieron por los sindicalistas, y yo no dije nada porque no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos, y yo no dije nada porque no era judío. Después vinieron por mi, y ya no quedaba nadie que dijera nada por mi- toda vez que la mismísima Jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM -en contubernio con la Fiscalía General de ¿Justicia? de la CdMx y con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana- descarada y cínicamente torció toda normatividad competente, mostrando además absoluta falta de respeto a los procedimientos jurídicos correspondientes al apoyar, con TODA LA FUERZA DEL ESTADO incluido personal con “armas largas”… fíjenseme bien…, el desacato cometido desvergonzadamente por la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, IAP-Carmela Rivero, al existir vigente una resolución judicial por la que se ordenaba… or-de-na-ba la restitución del predio arrebatado, dejando con ello y de un momento a otro a mil 95 perros y 39 gatos enfermos y algunos ya muy viejos, sin SU hogar, sin sus compañeros humanos y no humanos y sin futuro seguro, porque aunque con enormes carencias, tengamos presente que ese lugar fue la ultimísima oportunidad de vida para miles, sí, más de 20 mil perritos y gatitos cruelmente tratados y abandonados a los que por principio y desde su fundación, hace 48 años, el RF jamás rechazó pese a dejárselos amarrados en las cercanías o recibirlos fuertemente lesionados, traumatizados y con daños, algunos, irreversibles, y que al llegar ahí pudieron, los más delicados bien morir acompañados y, otros tantos, la mayoría, lograr su franca recuperación, sí, con cicatrices de guerra, pero volviendo a tener confianza en el ser humano, más… la ambición (y posiblemente la urgente necesidad de apoyar a conveniencia una campaña presidencial con $) rompió el saco y esas criaturas ayer temprano fueron desalojadas cual si de cosas se tratara, apuñuscándolas en camiones cerrados tipo mudanza o en recolectores de material y/o basura, dentro de transportadoras y a saber cuántos en cada una que colocaron una sobre otra, poniéndolos en alto riesgo de un letal golpe de calor no sólo por la falta de ventilación y el manejo recibido por personal inexperto pero rudo, sino porque el miedo en esas criaturas los paraliza convirtiéndolos, cuando no los mata, en sombra de lo que fueron. El miedo, sépase, les arranca el alma y lo que queda es solamente un cuerpo cuya mente huye sin destino y es por lo que temo las bajas que seguramente acontecieron antes y durante el desalojo y traslado, asunto que ameritará… aquí sí por crueldad premeditada… una demanda ciudadana contra el ¿gobierno? capitalino, pues como siempre sucede, esos “seres sintientes” que tanto presume apreciar Brugada fueron ignorados como tales, terminando por perder como siempre. Nunca sabremos cuántos murieron y a cuantos eliminaron desde el primer saqueo. Ello, atendiendo a la costumbre de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, IAP, cuyas infames principales y foránea solitaria, perversa y torcida compañía que las respalda, a eso se dedican. Que en su conciencia les quede, al menos a la mas vieja, que no la titular, ahora que está a dos escalones de trascender. Sépase asimismo que pese a la inmoral, ilegal y fraudulenta venta de un terreno que por testamento lo tenía prohibido (inclusive enajenarlo y/o hipotecarlo), el RF ya no estaba peleando el predio. Sólo por la obligada ayuda para instalarse en otro que les fue donado y por el tiempo necesario para implementar la mudanza, pero, como @FAH seguramente apostó buena lana en corromper todo lo que pudo y a quien pudo, se negó a los dictados de su fundador optando mejor por promover una campaña de difamación para hacerle creer a la gente que ahí, en ese refugio, se practicaba maltrato y crueldad y así salir ventajosas y como heroínas. Y para que más lo sepan, al estilo mafia de película y en el mismo edificio de gobierno, integrantes del Patronato del Franciscano fueron amenazadas para desistir de su lucha: o desistes y firmas este convenio (sin permitirles siquiera leerlo) o vas a la cárcel, se les “propuso”. Es mucho más lo que hay. Continuaré.

