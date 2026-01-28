CSP, entre la espada y el petróleo

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo La mandataria confirmó que Brasil asumió la protección de la embajada mexicana en Lima, con aval del gobierno peruano, luego de la ruptura de relaciones provocada por el asilo otorgado a Betssy Chávez (Moisés Pablo Nava)

De la farragosa explicación de la presidenta (con A), Claudia Sheinbaum en relación con el ruinoso envío de petróleo a Cuba y su actual suspensión (forzada), una idea sí queda clara: si los envíos se reanudan en algún momento, ya se informará.

Obviamente si el flujo requiere posterior información, es porque ahora no lo hay. Eso describe con inocultable claridad el presente: no hay –por ahora—más barriles.

Resulta imposible –por otra parte— pasar por alto dos hechos. El primero, el asalto a la riqueza petrolera de Venezuela y las incautaciones de buques y cargamentos energéticos en el Caribe por parte de Trump y sus consecuencias expresadas de manera contundente: no más petróleo ni dinero a Cuba. Esos son los hechos de este enero.

Por eso el dicho de ayer no puede quedarse en el aire ni fuera de contexto. La declaración de ayer se debe entender –así se eluda el hecho-- en el ambiente creado por las presiones estadunidenses.

Todos sabemos la cantinela de la soberanía. Soberanos para ejecutar, no para decidir.

La respuesta de la doctora Sheinbaum se inscribe con precisión en el método del doctor López Gatell y su inefable definición sobre los cubrebocas durante la mal atendida pandemia del Covid19: sirven para lo que sirven y no sirven para lo que no sirven.

Así fue ayer con el petróleo ministrado a Cuba:

“Está en términos de lo que defina Pemex en función de los contratos o ya en todo caso del Gobierno de una decisión humanitaria de emplear en determinada circunstancia. Es una decisión soberana y se toma en el momento en que sea necesaria...

“--“Pemex toma decisiones en la relación contractual que tiene con Cuba, a partir de las decisiones que se toman (muy claro, ¿no?).

--¿Y por qué se toma ahora y no antes?

--Pues, así como durante un tiempo no se envió y después sí se envió, y otro tiempo no se envió y sí se envió...”

Pues sí, cuando llueve, cae agua del cielo y cuando no; pues no cae nada. Eso está científicamente comprobado.

Ante el galimatías de ayer se podrían plantear dos preguntas:

¿Si las remesas petroleras a Cuba se dieron tradicionalmente por razones humanitarias, no por respaldos ideológicos, la suspensión nos vuelve inhumanos? ¿Cómo se llama la mudanza del humanismo al pragmatismo?

Un cínico le llamaría el ¿no qué no?

En apoyo de la naturaleza soberana de sus decisiones la señora presidenta (con A) ha dicho: no es algo de ahora, es una política mexicana de tiempo atrás. Y en eso acierta. Pero la evocación del pasado no le da oportunidad automática al presente. Ni eran antes las circunstancias de hoy ni la coyuntura actual será igual en el futuro.

Es como exculpar los dispendios de la Corte de hoy, con apoyo en la censura de las excesivas prebendas de la corte de ayer. Por eso se la cambiaron, ¿no?

Mutatis mutandis, de decían antes.

--“...Nosotros hemos planteado todo el tiempo que: primero, que México toma decisiones soberanas. Y no lo ha hecho solamente el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino lo hizo el del Presidente López Obrador y antes, aunque no estuviéramos de acuerdo, lo hicieron otros gobiernos, en relación con Cuba.

“Eso es muy importante, porque desde el primer bloqueo a Cuba, México fue el único país que votó en contra del bloqueo. Y desde entonces, se mantiene una comunicación con la isla y una relación de distinto tipo con la isla”.

Obviamente la presidenta se refería al añejo Pacto de San José de cuando la izquierda priista financiaba a la Cuba de Fidel Castro y otros países centroamericanos y caribeños. Éramos el cuarto productor mundial.

--¿Los envíos se van a renovar en algún momento o ya es una decisión…?

--En todo caso, se informará”, dijo.

Vaya pues...

--00--