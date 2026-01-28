Secuelas de la detención de Maduro

Nicolás Maduro Así se ilustró a Nicolás Maduro tras una primera audiencia en la que se declaró "no culpable" de los cargos que le acusó una corta en Nueva York.

Los últimos días no han sido sencillos para la presidenta Claudia Sheinbaum y para el gobierno. A la ya complicada situación que México ha enfrentado desde la llegada al poder de Donald Trump, con el comienzo del año y la detención de Nicolás Maduro en una operación quirúrgica llevada a cabo por fuerzas militares estadounidense, la relación con el país vecino se ha tensado al punto de poner en jaque los equilibrios que se han construido a partir del cambio de gobierno. Empero, desde la llamada que sostuvieron la mandataria mexicana y su homólogo estadounidense el pasado 12 de enero, la situación se ha vuelto cada día más compleja y poco a poco comienzan a aflorar algunas muestras de lo que será la relación a partir del despliegue de lo que muchos analistas han denominado como la Doctrina ‘Donroe’, en referencia a la política exterior de Donald Trump que pretende sacar del cajón la tesis establecida por el presidente James Monroe en 1823 y que se resumía con la frase “América para los americanos”.

Para comprender lo que está sucediendo y anticipar lo que podría venir en los próximos días, es necesario recuperar 3 hechos sucedidos en la última semana: la renovación de los rumores sobre personajes – con nombre y apellido – que estarían en el centro de investigaciones de las autoridades estadounidenses; las discrepancias entre los gobiernos mexicano y estadounidense en cuanto a las versiones sobre la detención de Ryan Wedding, así como la suspensión en el envío de petróleo mexicano a Cuba que desde hace tiempo se venía haciendo y que incrementó su frecuencia y cantidad a partir de 2025. Cada uno de estos hechos no se hubieran dado en las condiciones que se tenían antes de la detención de Maduro y los efectos que están generando al interior del gobierno y del partido oficial no se pueden entender sino como consecuencia de un cambio en la relación bilateral a partir de lo que Donald Trump entiende como la seguridad hemisférica. Amén de las causas, veamos los efectos que en México generará cada uno de estos sucesos.

Si en condiciones “normales” los nombres de la llamada ‘Lista Marco’ – en referencia al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio – causaron un sinnúmero de especulaciones, hoy que queda claro que Trump no tiene empacho en enviar tropas a otros países para detener a sus dirigentes sin el menor pudor de violentar el Derecho Internacional, muchos ya no se preguntan si esto sucederá, sino quienes serán los primeros en caer. Muchos en Morena e incluso varios en el gobierno cruzan los dedos para que Sheinbaum impida esto, generando tensión para los señalados y presión para la presidenta.

Una entrega voluntaria por demás extraña y misteriosa de quien ha sido calificado como “El Chapo” canadiense y por quien se ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares, ha metido en un doble problema al gobierno mexicano. Por un lado, el titular del FBI y la Fiscal General norteamericana han afirmado que la detención de Wedding se derivó de un operativo conjunto en la que, incluso, existió presencia de agentes norteamericanos actuando en territorio mexicano, en tanto que el gobierno mexicano afirma que se trató de una entrega voluntaria del canadiense, quien habría acudido por su propio pie a la embajada estadounidense y de lo que existe una foto. La cadena canadiense de noticias CBC ha afirmado que dicha fotografía es producto de la inteligencia artificial, evidenciando la falta de cuidado que algunos en el gobierno tienen y que exponen a la presidenta.

En 2025, México se convirtió en el principal exportado de petróleo a Cuba, superando a Venezuela. En la llamada entre Trump y Sheinbaum, el estadounidense habría advertido a la mandataria mexicana que no toleraría que México apoyara al régimen cubano con petróleo, a lo que Sheinbaum habría respondido que se trataba de un gesto humanitario ante la situación que se vive en la isla. Sin embargo, de acuerdo con el medio norteamericano Bloomberg, apenas ayer se conoció que México habría suspendido el envío de crudo a aquél país, hecho que tácitamente fue reconocido por la presidenta, quien afirmó que se trataba de una decisión soberana de Pemex. O se acabó el humanismo, o el pragmatismo privó por encima de la ideología.

Nada de todo lo que ha sucedido en la última semana se hubiera actualizado si la relación entre México y Estados Unidos no hubiera cambiado a partir de la detención de Maduro. Y todavía hay quienes dudan de si este hecho tendrá efectos profundos en la política mexicana.

Profesor de la UNAM

Twitter: @JoaquinNarro

Correo electrónico: joaquin.narro@gmail.com