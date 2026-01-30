Asperezas en la infecunda solidaridad con Cuba

Cuba

En algunos momentos la retórica maromera resulta conmovedora.

Cuando desde el gobierno se habla de la comprometida relación mexicana con el actual cascajo de la Revolución Cubana se olvida la larga noche neoliberal y se justifican las decisiones de hoy se echa mano hasta del viejo priismo.

El apoyo al castrismo y sus excrecencias, ni ha sido monolítico, ni ha sido revolucionario. El único ex presidente mexicano asilado en La Habana, ha sido el padre del neoliberalismo mexicano, Carlos Salinas de Gortari cuya obra trilateral de comercio continental ahora la 4-T.2-P. defiende con uñas y dientes.

Un ingrediente básico de la relación con La Habana --altivamente pedigüeña--, ha sido el patrocinio mexicano fundamentalmente con el petróleo cuya entrega “humanitaria” disfraza la inconsulta disposición de la riqueza nacional en favor de un gobierno extranjero. El patrimonialismo. Sin cuentas por rendir pero con cuentos por contar.

En los días recientes el tema ha vuelto a la mesa.

La señora presidenta (con A) ha dicho en relación con el insensato patrocinio petrolero al régimen isleño y sus vaivenes, con más de ir y menos de venir. A México Cuba no le ha dado nada. Nunca.

“…Nosotros hemos planteado todo el tiempo que: primero, que México toma decisiones soberanas. Y no lo ha hecho solamente el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino lo hizo el del presidente López Obrador y antes, aunque no estuviéramos de acuerdo (o ellos no estuvieran ideológicamente tan de acuerdo como están los actuales, mejor dicho), lo hicieron otros gobiernos, en relación con Cuba.

“Eso es muy importante, porque desde el primer bloqueo a Cuba, México fue el único país que votó en contra del bloqueo (y de la expulsión de la OEA, mejor dicho). Y desde entonces, se mantiene una comunicación con la Isla y una relación de distinto tipo con la Isla.

“Y tiene que ver con una parte fundamental de que, más allá de la posición respecto al gobierno cubano (y también más acá), del presidente que sea, la relación es con los pueblos. Eso es algo muy importante de la política exterior mexicana que viene desde la Doctrina Estrada (aunque el comercio, subsidio, obsequio o financiamiento nada tenga que ver con la doctrina de don Genaro, pero, en fin)”.

Sin embargo, no todo ha sido terso internamente en esta relación.

Desde la incubación revolucionaria en México (con ciencia, respaldo y paciencia de la CIA), este país fue una plataforma imprescindible en la triangulación de los intereses estadunidenses y La Habana. Fue un juego inteligente.

Cuando Fidel viró abiertamente al socialismo con todo y su virtual anexión a la Unión Soviética, su movimiento se convirtió (a los ojos de EU) en un peligro geopolítico (la crisis de los misiles lo probó) porque, además, su estrategia de exportar el comunismo ponía en riesgo el equilibrio y la fortaleza americana.

López Mateos equilibró geopolíticamente la conducta mexicana pero internamente le puso límites. El más célebre fue el tatequieto al Tata Lázaro convertido en jilguero del castrismo.

Con apoyo en un texto de Mireya Cuellar es posible establecer momentos ríspidos en la relación.

El primero, cuando ALM –con presiones de EU-- frenó al general Lázaro Cárdenas quien se aprestaba (con acero y bridón) a defender “in situ” a la habanera revolución amenazada por la fracasada invasión de Bahía de Cochinos. A Kennedy le temblaron las corvas a la hora de la hora y abandonó a los mercenarios a su suerte en Playa Girón, sin apoyo de los aviones de combate.

El segundo episodio es de ahora: México le corta el suministro de petróleo gratuito a Cuba también por presiones de Estados Unidos. Dígase lo que se diga.

Recordemos.

El domingo 27 de marzo de 1961 Castro dijo en La Habana:

‘’…los campesinos de México están listos para lanzarse a las montañas en defensa de la revolución (cubana). Lázaro Cárdenas es el caudillo de todos los humildes de México, hombres y mujeres, y de los soldados mexicanos’’.

Esa arenga típica de la amenazante grandilocuencia castrista, fue publicada aquí junto con las convocatorias para “ayudar’’ a los refugiados cubanos que huían del comunismo.

“El general michoacano --dice MC--, se vio obligado a salir al paso de esas versiones, y el 31 de marzo publicó en Excélsior una carta aclarando que lo dicho por Castro se refería a la ‘’solidaridad’’ que se había expresado durante una conferencia latinoamericana convocada días antes.

‘’El primer ministro cubano no está haciendo un llamamiento a los campesinos de México...’’, puntualizaba.

Sin embargo, poco después de haber organizado la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, la Emancipación Económica y la Paz, (con delegados de China, la URSS, Argentina, Brasil y Cuba), el “Tata” --rodeado de espías-- se dispuso a ir la Cuba invadida. No pudo.

“El 17 de abril, muy temprano, se entregó al procurador un informe en el que se precisaba que el general, su esposa, su hermano Dámaso, el diputado Horacio Tenorio y un ayudante del ex presidente tenían reservaciones para el vuelo 311 a La Habana de ese día a las 8:20 horas, ‘’pero en virtud del actual conflicto se suspendieron los vuelos’’.

“Cárdenas del Río estuvo todo el día en el aeropuerto intentando conseguir la manera de irse a Cuba.

“Un ‘’Reporte Telefónico del Puerto Central Aéreo’’, que arriba tiene la leyenda ‘’Policía Judicial Federal’’, y que como todos los documentos relacionados con el espionaje al general está sobre papel membretado de la PGR dice:

‘’Sigue informando nuestro Agente, que el vuelo especial que conducirá al Gral. Cárdenas, es factible que se efectúe en un avión de Aerovías Anaya... finalmente, el vuelo no se hizo ese día, ni al siguiente, sino hasta julio de ese año. El último reporte de esa tarde en torno a sus actividades fue:

‘’El Gral. Lázaro Cárdenas, suspendió su viaje, pero posiblemente hoy en la noche o mañana en la mañana saldrá para la Habana; nuestros Agentes estarán pendientes, ya que está hecha la solicitud de Aerovías Anaya, para llevarlo a Mérida, Yuc., y posiblemente de Mérida, aborde otro avión’’ (para llegar a La Habana)”.

Pero sus esfuerzos por salir fueron vanos.

Para presionar a LM, el 18 de abril LC participó en una concentración multitudinaria en el Zócalo, en protesta por la invasión a la isla. Cárdenas sorprendió a muchos cuando subió Al cofre de un vehículo y desde ahí arengar y demandar al gobierno mexicano “una postura franca, como también debe adoptarla el pueblo de México, aunque fuera necesario llegar a la guerra contra las imposiciones imperialistas… pues lo mismo que le pasa ahora a Cuba, puede pasarle a cualquier país de Latinoamérica’’.

Hoy no hay un líder de la izquierda capaz de “defender” a la Cuba actual ni a su réplica venezolana chavista. Como se decía antes… la revolución se hizo gobierno y los revolucionarios se volvieron burócratas.

Y en el norte no está Kennedy. Está Trump.

--0--