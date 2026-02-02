María Isabel, Helms Burton y los cubanos

Donald Trump mete presión a países que envían petróleo a Cuba con el amago de aranceles

La aplicación de la orden ejecutiva de la semana pasada emitida en Washington por Donald Trump para impedir el suministro de petróleo a Cuba, cuyo desastre ya supera todas las proporciones habidas y por haber, no es la primera herramienta jurídica (lluvia en lo mojado) con la cual los Estados Unidos hostigan a México.

No queda muy lejos aquel episodio de extraterritorialidad en la aplicación de la Ley Helms-Burton por la cual el Hotel María Isabel, vecino de la embajada americana del Paseo de la Reforma ahora ya en desuso parcial, (tan burlonamente cerca de la columna a la Independencia), fue obligado a expulsar a 19 cubanos de sus habitaciones de cinco estrellas.

Como todos recordamos, y con auxilio de la hemeroteca, ese caso es parte de las presiones permanentes en la interminable esgrima de los mexicanos y los estadunidenses, con la agravante de la disparidad de las armas.

Nosotros con un cortaúñas; ellos con un mandoble.

El viernes 3 de febrero del 2006 (mañana se cumplirán 20 años), una delegación de 16 burócratas cubanos fue desalojada del hotel por instrucciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El viceministro de la Industria Básica de Cuba, Raúl Pérez de Prado, jefe de esa delegación, denunció el atropello como obra del gobierno de Washington por la aplicación a la ley Helms-Burton, cuyo articulado prohíbe a empresas estadunidenses --de cualquier parte del mundo-- negociar con Cuba. Obviamente, la cadena Sheraton, administradora del inmueble, es una de ellas.

Casualmente, aquellas negociaciones de los cubanos estaban orientadas –como ahora--, a la electricidad y petróleo.

Los espías americanos los detectaron fácilmente. Los tenían enfrente.

“Así, la delegación que llevaba a cabo el primer encuentro en su tipo para conocer las oportunidades de negocios en el sector petrolero, del gas y eléctrico en la isla, tuvo que suspender la reunión (La jornada) y trasladarse al hotel Colón Misión Reforma, como lo informó Juan Fleites, director de la empresa comercial Cupet de Cuba.

“El lunes 6, la cancillería mexicana se apresuró a señalar que éste era un asunto “entre particulares”, por lo que no tendría que intervenir (Fox). En tanto, la vocera de la embajada de Estados Unidos en México, Judith Bryan, avaló la acción tomada por el Sheraton al señalar que esta compañía debía acatar las leyes de Estados Unidos.

“El 7 de febrero, ante la nota diplomática enviada por el gobierno de Cuba por el desalojo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que ya se investigaba el caso y que, de comprobarse ‘’violaciones a la Ley de Protección al Comercio y la Inversión’’, se aplicarían ‘’sanciones administrativas’’ a dicho establecimiento turístico”, finalmente clausurado.

La dicha ley sigue vigente, aunque el gobierno de Joe Biden dejó de aplicarla. Sin embargo, en los días recientes Marco Rubio, el artífice del endurecimiento a Cuba (por si falta hiciera), se ha referido a ella en el entorno actual:

“Durante una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos en el Capitolio el secretario de Estado Marco Rubio (28 de enero, Telemundo), recordó explícitamente el papel de la Ley Helms-Burton en la política de Estados Unidos hacia Cuba y cómo esa ley condiciona el levantamiento del embargo a cambios en el régimen cubano.

“Rubio señaló que la política estadounidense hacia Cuba no es simplemente una cuestión de discreción diplomática, sino que está anclada en la legislación vigente… recordó que la Ley Helms-Burton de 1996, que codificó el embargo económico contra la isla, establece que para levantar ese embargo debe haber un cambio de régimen que conduzca a una transición democrática en Cuba.

“Rubio explicó que ese requisito no es una mera preferencia política, sino parte de lo que exige la ley estadounidense, y lo usó para subrayar por qué el Gobierno no puede simplemente eliminar unilateralmente todas las sanciones sin que se produzca primero una transformación política en La Habana...”