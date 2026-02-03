Ciencia que acorrala al cáncer

Ciencia

Durante décadas, el cáncer de páncreas ha sido uno de los diagnósticos más temidos. No solo por su agresividad, sino porque la medicina parecía llegar siempre tarde. Cuando se detecta, suele haber avanzado demasiado. Por eso, cada avance en su comprensión no es solo una noticia científica: es un gesto de esperanza.

En Madrid, la Fundación CRIS Contra el Cáncer dio a conocer los resultados de una investigación encabezada por el científico español Mariano Barbacid, un trabajo que abre una puerta inédita en el combate contra este tumor. No se trata de una cura milagrosa ni de una promesa vacía, sino de algo más sobrio y, por ello, más valioso: la demostración de que el cáncer puede ser acorralado cuando se le entiende mejor. El estudio mostró que una combinación de tres tratamientos logró hacer desaparecer completamente los tumores en modelos experimentales. Los animales tratados permanecieron sanos durante meses, sin efectos secundarios graves. En un tipo de cáncer donde la supervivencia sigue siendo baja, este resultado marca un cambio de perspectiva: no atacar al tumor por un solo flanco, sino cerrarle todas las salidas al mismo tiempo.

La idea es sencilla, aunque poderosa. El cáncer no es una sola cosa: es un sistema que aprende, se adapta y resiste. Durante años, la medicina intentó bloquear un único mecanismo, solo para descubrir que el tumor encontraba rutas alternas para seguir creciendo. Lo que este trabajo propone es distinto: impedirle esa huida, obligarlo a quedarse sin opciones. Barbacid ha sido prudente. Estos resultados no significan que mañana habrá una cura disponible para los pacientes. Los tumores humanos son complejos, diversos, impredecibles. Pero sí significan algo fundamental: que la estrategia es correcta, que el camino elegido tiene sentido y que la biología, cuando se la observa con paciencia, empieza a revelar sus puntos débiles.

Otros especialistas han coincidido en que el verdadero valor del estudio no está solo en el resultado, sino en el cambio de enfoque. Entender que el cáncer no se vence con un golpe certero, sino con una comprensión profunda de sus mecanismos y de su capacidad de adaptación, es una lección que trasciende este caso particular. Esta mirada dialoga con lo que también está ocurriendo en otros lugares del mundo. En México, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha impulsado una transformación silenciosa pero profunda en la atención del cáncer infantil, especialmente en leucemias. Una estrategia basada en diagnósticos más precisos, decisiones rápidas y tratamientos ajustados a cada paciente está dando resultados concretos.

A través de una red nacional especializada y de nuevas formas de organización clínica, el IMSS ha logrado mejorar la supervivencia en niñas y niños con cáncer, incluso en los casos más complejos. Aquí, la innovación no está solo en la tecnología, sino en la manera de pensar la atención médica: acercar el conocimiento al paciente, reducir tiempos de espera y aliviar el peso que la enfermedad impone a las familias.

En ambos casos —el laboratorio europeo y la experiencia mexicana— aparece una misma enseñanza: la ciencia avanza cuando deja de buscar soluciones simples a problemas complejos. La medicina no progresa únicamente acumulando datos, sino aprendiendo a mirar de otro modo. Quizá por eso la frase de Osler sigue vigente. Curar no es eliminar toda incertidumbre, sino aprender a convivir con ella, reduciendo poco a poco el margen del azar. Cada avance, por pequeño que parezca, no derrota al cáncer de una vez por todas, pero sí lo va empujando hacia un territorio cada vez más estrecho. Y en esa presión constante, paciente, humana, la ciencia empieza a ganar terreno.