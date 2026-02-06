Y ahora... el litio

Reserva mundial de litio

Por encima del discurso a ultranza nacionalista del gobierno anterior (y de este en su segundo piso) sobre el aprovechamiento del litio) la administración mexicana ha reforzado la interminable dependencia nacional con los Estados Unidos: ahora compartirá el poco o mucho litio de las tierras sonorenses en beneficio, obviamente, de las estrategias globales del norte.

La noticia presentada (Milenio) como un “paso estratégico” para “integrar a América del Norte en un bloque de seguridad energética, da a conocer un acuerdo para asegurar el suministro de minerales críticos —como litio, cobre, níquel y de tierras raras—, indispensables no sólo para baterías y semiconductores, sino para armamento, inteligencia artificial, satélites, radares y redes de telecomunicaciones de uso estratégico”.

La asimetría es obvia: México entrega el litio (supuestamente reservado a la inexistente empresa estatal Litiomex, inventada como otro cuento chino por Andrés López) y los Estados Unidos lo usan en todo aquello ajeno a la industria mexicana: baterías, semiconductores, armamento, inteligencia artificial, satélites, radares y redes de telecomunicaciones de uso estratégico, de las cuales no tenemos aquí ni remota idea.

De acuerdo con la información divulgada ayer, se “busca blindar las cadenas de suministro frente a riesgos geopolíticos y, sobre todo, recortar la dependencia de China, hoy actor dominante en el procesamiento de muchos de estos insumos que resultan vitales para la protección de Norteamérica”. Bla, bla...

“Además de ser vital para la seguridad, también es en lo comercial porque de aquí dependerá el desarrollo de baterías, semiconductores, redes de telecomunicaciones y otras tecnologías (sic) de alto valor agregado (obviamente con patentes extranjeras), que definirán la competitividad económica de la región en los próximos años”.

Todo este acuerdo se basa en un hasta ahora revelado “Plan de Acción sobre Minerales Críticos” entre ambos países más allá de la extracción porque apunta a la construcción de una cadena de suministro integrada, desde la exploración y la minería hasta el refinado, la manufactura y el comercio, con el objetivo de asegurar abasto, reducir vulnerabilidades estratégicas y fortalecer la autonomía regional en insumos clave para la defensa y la tecnología avanzada.

Hace cuatro años, el entonces presidente López firmó un decreto nacionalista y soberano: “la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio quedan exclusivamente a cargo del Estado y se llevarán a cabo por el organismo público descentralizado que determine el Ejecutivo Federal...”

Ese organismo se llamó “Litio para México”.

Como tantas otras cosas en nuestra sufrida patria, el niño nació muerto.

Pero vivo o difunto, los argumentos para su creación se inscriben en el credo nacionalista cuya vigencia la señora presidenta con ahínco y tenacidad defiende día tras día, como la soberanía, especialmente ante el empuje incontenible del presidente de los Estados Unidos, quien sin decir ni una sola palabra sobre el tema en días previos, ahora se hace presente, entre palmadas y sonrisas de un funcionario de medio pelo, en la firma de este acuerdo para aprovechar el estratégico mineral.

Jamieson Greer, representante de Comercio en Washington con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se congratula por el logro y dice

“El anuncio demuestra el compromiso compartido de Estados Unidos y México para corregir distorsiones del mercado global que han dejado vulnerables a las cadenas de suministro de minerales críticos de América del Norte...”

Otra vez México como exportador de materias primas. Nada más. Nosotros ponemos el guacamole y ellos ponen el Súper Bowl, las cadenas de televisión y el marketing de una industria deportiva cuyo valor causa mareo: 23 mil millones de dólares en su último año fiscal.

Pas mal, como dirían en París.

Pero no solo le importan a los Estados Unidos los yacimientos de litio. Con mucha o poca calidad o con alta o baja cantidad.

Antes de este jolgoriento anuncio, cuya aparición borra de un plumazo la demagogia previa y hunde en el olvido el fiambre de Litiomex, se dio a conocer la sed del imperio y cómo le ayudaremos a saciarla:

“(AN).- La Ley de Asignaciones de Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados 2026, condiciona la asistencia financiera de Estados Unidos al Gobierno de México al cumplimiento de compromisos de entrega de agua establecidos en el Tratado de Aguas de 1944.

“En su Sección 7045(h), titulada “México” y bajo el apartado “Entregas de Agua”, la ley establece que “ninguno de los fondos asignados o de otra manera puestos a disposición por esta Ley podrá estar disponible para asistencia al Gobierno de México hasta que el secretario de Estado certifique e informe a los Comités de Asignaciones que dicho Gobierno está entregando el agua adeudada a los Estados Unidos por México”, según lo previsto en el Tratado de Aguas”.

Antes nos certificaban el combate a las drogas. Hoy, la entrega del agua. Nada más. A todo esto, se le llama cooperación sin subordinación. O sea, flojito y cooperando.

Marco Rubio, destacó en sus redes sociales que este acuerdo con el gobierno mexicano es un ejemplo de “cómo el presidente Trump cumple con el pueblo estadounidense”.

“(AP).- Se trata de una victoria para los agricultores y ganaderos estadounidenses, y agradecemos los constantes esfuerzos de la presidenta Claudia Sheinbaum por hacer cumplir las responsabilidades de México en virtud del Tratado sobre el Agua de 1944″.

El presidente Donald Trump había amenazado con imponer un arancel de 5 % a los productos mexicanos si no se cumplían las entregas de agua. El mandatario acusó que México “sigue violando” el acuerdo y exigió más de 200 millones de metros cúbicos antes de que terminara el año (2025).

“México (SER) confirmó su disposición a garantizar la entrega de una cantidad mínima anual convenida entre ambos países, de acuerdo a las condiciones hidrológicas de la cuenca y a los mecanismos previstos en el tratado, priorizando además el abastecimiento para consumo humano y producción agrícola”.

Con estos hechos recientes no resulta difícil entender por qué Donald Trump le restriega en la cara a México su condición de país vencido en la guerra de 1846-47 del siglo antepasado.

Es una grosería, es la soga en la casa del ahorcado, es la burla, el escarnio, la befa, pero también la verdad.

Ellos ganaron una guerra (o una invasión cuya fuerza la joven patria no pudo contener), pero nosotros la perdimos. Y con ella nos quedamos con el “mutilado territorio” vestido “de percal y de abalorio”.

Y ahora sin litio y sin oportunidad siquiera de obsequiárselo a Cuba.

--0--