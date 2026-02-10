Primer número de su revista Cuadernos de educación

La buena educación es el valor principal de una nación, es una riqueza única, incontrastable, el verdadero motor de los pueblos, la principal palanca del desarrollo. Su importancia, por lo mismo es crucial, determinante. Bajo esta filosofía, la Universidad de Guadalajara a través de su Instituto de Investigación Educativa (CUCEA) lanzó a la circulación recientemente el primer número de su revista Cuadernos de educación (iie.cucea.udg.mx).

Esta publicación se propone como un espacio de diálogo y construcción colectiva del conocimiento que acogerá con satisfacción cualquier aportación de maestros o investigadores de educación sobre temas y problemas de nuestra materia.

Es, por lo mismo, un proyecto abierto, sin exclusiones ni compromisos doctrinarios. El principal material que incluye este primer número son los resultados de una Encuesta que recoge la opinión de los maestros de primaria y secundaria de Jalisco sobre la Nueva Escuela Mexicana; sus resultados revelan un alto grado de aceptación del magisterio a la reforma de planes de estudios de 2022. Adrián Acosta presenta en esta edición un ensayo de gran calidad académica con el título “Un siglo (1925-2025) de la Universidad de Guadalajara: ideas, actores y política”, es una excelente narración viva, palpitante, donde se asocian las ideas y la acción, las sombra y la luces, de los distintos episodios de la historia.

En su respectivo espacio, Mara Nadiezhda Robles y Susana Gabriela Muñiz Moreno hablan de tomar como base la oferta académica centrada en el estudiantado para reconfigurar la programación universitaria en el Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas CUCEA). Su idea es un modelo de programación universitaria que sitúa el cumplimiento de los perfiles de egreso como objetivo central, utilizando las trayectorias estudiantiles como principio organizador de la planificación curricular. Se trata, como se puede ver, de una concepción innovadora que abre una nueva e interesante ruta para la gestión moderna de la universidad.

En otra sección aparece un ensayo de Carlos Mancera “Gasto federal en educación en 2018-2024 y su trayectoria posterior”. En este escrito se combina la claridad y la profundidad del análisis con revelaciones fundamentales. “Durante el sexenio que tratamos, se observa una paradoja, dice Mancera, el presupuesto creció, pero la cobertura escolar se redujo, hay indicios de que las brechas de inequidad se ampliaron y los aprendizajes básicos retrocedieron. ¿Cómo se explica que un mayor presupuesto no se tradujera en mejores resultados? La respuesta está en la manera en que se reorientaron los recursos. La expansión vertiginosa de becas absorbió gran parte del incremento, al tiempo que otros programas y servicios esenciales se contrajeron o desaparecieron. El saldo es un sistema con más transferencias a las familias, pero con menos apoyos efectivos para las escuelas, los maestros y los alumnos que más

los necesitan. Más dinero en becas, menos recursos en las aulas”.

Por su parte Eduardo Backhoff intenta hacer un balance parcial del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) con base en los indicadores oficiales. El ensayo aborda tres partes: en la primera se hace una consideración sobre el objetivo 4 de la ONU para una educación de calidad, en el que se describen básicamente las premisas para un desarrollo sustentable y las metas del desarrollo para 2030. El segundo, describe la llegada de un nuevo gobierno en México, encabezado por AMLO, sus grandes proyectos en la materia, así como los efectos que tuvo en México por el cierre

prolongado de las escuelas, causada por el covid-19. El tercer apartado, el de mayor importancia, compara seis indicadores básicos del SEN, al inicio y al final del sexenio de AMLO: a) la matrícula y tasa de atención escolar, b) el sostenimiento público y privado, c) la infraestructura escolar, d) el gasto educativo, e) los resultados de aprendizaje y f) la escolaridad de la población, el analfabetismo y el rezago educativo. El texto termina con un apartado de conclusiones, en el que se reflexiona sobre los avances y retrocesos en materia

educativa que dejó el gobierno de López Obrador y, en consecuencia, los desafíos que tiene México en un futuro próximo”.

La revista Cuadernos de educación incluye otros textos interesantes que merecen un comentario independiente pero que el breve espacio de esta nota no permite hacerlo. Basta mencionar que los autores omitidos son Irma Villalpando, Eduardo Andere, Sylvie Didou Aupetit y Sonia E. Cota Moreno.