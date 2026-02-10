¿Qué tan lejos llegará Saúl?

Saúl Monreal (Adolfo Vladimir)

Saúl Monreal, hermano de David y Ricardo, no quita el dedo del renglón, quiere ser candidato a gobernador de Zacateca pasando por encima de los dictados de la presidenta Sheinbaum en contra del nepotismo. Aseguran allá que por alguna extraña razón se asume como líder que mueve multitudes y entonces ya dijo que llegará tan lejos como la gente quiera, aunque eso suponga un encontronazo con Palacio Nacional.

¿Es temerario o solo parlanchín? No pasará mucho tiempo para saberlo.

Dicen que sus hermanos le piden que tome las cosas con calma, porque ninguno de los dos quiere pagar los platos rotos. Otros sostienen que Saúl tiene, en efecto, un puñado de seguidores, pero el número es tan reducido que no podría volver a ganar ni siquiera Fresnillo. El más pequeño de los Monreal no quita el dedo del renglón. La malo para él es que la presidenta tampoco lo quita.

Sector minero indignado

El caso de los mineros plagiados en Sinaloa crece a nivel de escándalo nacional e internacional. Es un episodio gravísimo que pone al descubierto el grado de crueldad que alcanza la delincuencia organizada en ese estado.

Los cuerpos encontrados hasta el momento de los mineros estaban en una fosa clandestina de la localidad del Verde, junto a un número todavía indeterminado de cuerpos de otros casos. De terror.

Los mineros, como se sabe, eran trabajadores de una empresa canadiense, tanto ellos, los canadienses, como organizaciones de ingenieros y metalúrgicos ya demandan justicia expedita y además condiciones mínimas de seguridad para poder regresar al trabajo, se extiende la indignación.

Llegó recomendada

Cada día se conocen más casos de corrupción y excesos de quien fuera alcalde de Tequila, el morenista Diego Rivera Navarro, presunto socio del Mencho, al grado de que la pregunta que se hace la gente por allá es por qué se tardaron tanto en detenerlo. En lo que fueron veloces fue en el nombramiento del nuevo alcalde, en este caso alcaldesa, Lorena Marisol Rodríguez que será la interina por designación del propio ayuntamiento.

Los votantes siguieron una recomendación llegada desde el Palacio de Cobián en la capital del país, según reveló el propio gobernador del estado, Pablo Lemus.

Marisol era parte del equipo del exalcalde detenido y en su discurso se pronunció a favor de defender la presunción de inocencia de sus compañeros detenidos, lo que despertó todo tipo de suspicacias. Por allá se dice que Rodríguez no hará huesos viejos en la alcaldía, pero había que llenar la silla vacía para evitar el caos.

Luis Donaldo sí quiere

Luis Donaldo Colosio Riojas ya dijo que sí le interesa la gubernatura de Nuevo León para la elección del 2027 defendiendo los colores de Movimiento Ciudadano, los naranjas, actualmente en el poder con Samuel García y su popular cónyuge Mariana Rodríguez.

Que sea candidato no quiere decir que tenga asegurada la victoria, nada de eso, ya que MC se ha venido retrasando en las encuestas. La verdad hay aspirantes fuertes en cada formación y en la Sultana se preparan para una competencia muy cerrada.

Tatiana Clouthier y Waldo Fernández destacan por Morena. Adrián de la Gara por el PRI y Fernando Margáin por el PAN. El dato sintomático es que Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, visitó hace poco la entidad para aceitar la maquinaria morenista que va por todas las canicas.