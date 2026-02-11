Del Comando Norte

General Ricardo Trevilla Trejo (Presidencia)

El general secretario de la Defensa Nacional tiene a lo largo del año contadas oportunidades para emitir un discurso. Cuando lo hace calcula con esmero el efecto de sus palabras, su impacto en el contexto. El general Trevilla tuvo a su cargo el discurso principal en el Día de la Fuerza Aérea. En el texto hay pasajes que merecen una lectura cuidadosa en México, pero también en Estados Unidos, porque les incumbe.

Dijo Trevilla Trejo que la colaboración militar con Estados Unidos no contradice la soberanía de México.

”El vínculo que mantenemos con el Departamento de Guerra de Estados Unidos a través de su Comando Norte, es sólido y fuerte, porque se basa en valores que compartimos: honor, lealtad, respeto y patriotismo…contamos con el potencial para alcanzar juntos grandes objetivos”. Imperdible.

Es el eje de la industria

El T-MEC es el eje de la industria automotriz de América del Norte. Se había dicho antes, pero era necesario que lo dijera alguien del nivel de Jim Ferley, CEO de Ford, para que todos los implicados en la renegociación del tratado tomen la cosas con la máxima seriedad. El que sigue renuente es Donald Trump que ha dedicado más tiempo a denostar a Bad Bunny que ha referirse al tratado. Para Donald es un asunto irrelevante, para la comunidad empresarial norteamericana es prioritario.

Ferley dejó en claro que México, Estados Unidos y Canadá operan como un sistema integrado del que dependen empleo, inversión y, tome nota, competitividad regional.

Los tres países funcionan como un solo sistema de manufactura, en el que vehículos y autopartes cruzan las fronteras en distintas etapas del proceso productivo. Hacerlo así optimiza costos. Atentar contra el T-MEC le hace el juego a China, hasta Trump debería entenderlo.

La reforma no cuaja

Nadie sabe, nadie supo. La negociación sobre la reforma electoral dentro de la coalición gobernante es un berenjenal, un jaleo sobre el que nadie tiene claridad. Un día se dice una cosa que horas después se desdice. Hoy mismo no queda claro si sigue la negociación o está pausada.

La versión es que el vergonzoso episodio del alcalde de Tequila mostró la necesidad de redoblar los filtros legales para evitar que el criminen organizado se haga de posiciones políticas. La reforma no cuaja y el tiempo apremia.

Revocación de mandato, lección

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, acusó recibo de los resultados del ejercicio de revocación de mandato en su entidad. Y es que casi el 40 por ciento de quienes acudieron a las urnas pidieron que se le revocara el mandato por pérdida de confianza.

Al cabo de unos días de reflexión, el gobernador acaba de pedirle la renuncia a todos los integrantes de su gabinete, para relanzar su gobierno y darle respuesta a la gente que lo rechazó en las urnas. Jara ganó la elección, pero manda el mensaje de que escucha a todos.

No todos los servidores públicos se irán a su casa. Algunos se quedan y otros se mueven de cargo, pero la renuncia sirve para darle mayor margen de acción a Jara que no se quedó de brazos cruzados.

El Verde, nido de fosas

Hora tras hora escala el caso de los mineros secuestrados en Sinaloa. El lugar donde fueron encontrados los cuerpos de cinco de ellos, El Verde, resultó ser un nido de fosas clandestinas. Ya se han encontrado cuatro fosas, con cuerpos de víctimas de casos distintos al de los trabajadores de la canadiense Vista Silver.

La versión de que a los mineros los mataron porque fueron confundidos con integrantes de un grupo antagónico no le resta un ápice de gravedad al episodio. Todavía faltan muchos días difíciles para el estado