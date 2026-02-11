Alerta Sísmica Se activó en CDMX este viernes 21 de noviembre

En esta ciudad, el sonido de la alerta sísmica no es solo un aviso: es memoria. Y este 18 de febrero, por primera vez, esa memoria se ensaya en formato metropolitano.

Porque un simulacro no es un trámite, ni un ritual burocrático que se cumple por costumbre. Es, en realidad, una radiografía del Estado: de su capacidad de respuesta, de sus protocolos, de sus tiempos… y también de sus grietas. Altavoces, sobrevuelos, comités de emergencia, cuadrantes coordinados. Todo suena robusto en el papel, pero la verdadera prueba está en lo cotidiano: en cuántas escuelas participan, en cuántos hospitales reaccionan como deben, en cuántos centros de trabajo bajan de verdad, en cuánta gente lo toma en serio.

La Ciudad de México ha decidido que la prevención no puede ser un evento anual, sino un entrenamiento permanente. Tres simulacros en 2026 (febrero, mayo y septiembre) mandan un mensaje claro: la ciudad que ensaya, sobrevive. La ciudad que se organiza, resiste. La cultura de protección civil se construye con repetición, disciplina y comunidad.

Y en este primer ejercicio metropolitano también hay un componente político: Clara Brugada está empujando liderazgo regional. Convoca, coordina y coloca a la capital como eje de una respuesta compartida con el Estado de México, porque los sismos no respetan fronteras administrativas.

Tomarlo en serio no es exageración. Es sentido común. Un simulacro bien hecho no es pérdida de tiempo: es, literalmente, la diferencia entre la vida y la muerte.

1. CORTE. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación se vivieron movimientos que no pasaron desapercibidos. El lunes, el presidente del máximo tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, avisó a sus colegas que llegaría un poco tarde y los exhortó a arrancar la sesión sin él. Pero la mayoría no estaba dispuesta. Siete ministras y ministros le insistieron en que mejor lo esperaban para iniciar formalmente. ¿La razón? No querían que la Ministra Lenia Batres presidiera. Por eso, la sesión del lunes comenzó mucho más tarde de lo previsto. Para el martes los ministros le dijeron que podían y preferían esperarlo. Sin embargo, esta vez, el presidente simplemente se hizo como que no escuchó y a la mera hora, ya con todos en el edificio, se enteraron que la Ministra Batres iba a presidir. Cosa que, dicen en los pasillos, no fue ninguna casualidad. Porque si algo se sabe es que la Ministra Batres suele llegar media hora tarde a todo… y este martes, curiosamente, estuvo puntual, presionando para que los ministros bajaran rápido al Pleno. El problema es que varios no estaban enterados del movimiento. Por eso, la Ministra Yasmín Esquivel y el Ministro Arístides Rodrigo Guerrero llegaron con la sesión ya iniciada -aun cuando el primer asunto era del propio Ministro Arístides. Todos, claramente molestos. Porque lo que se aventó la Ministra Lenia Batres fue un hecho sin precedentes: iniciar sesión sin el pleno completo de ministros presentes.

2. TRABAJO. En Naucalpan el 2026 arrancó con la transformación en modo acelerado: recaudación histórica que ya superó los 183 mdp en predial y más de 105 mdp en agua, finanzas sólidas y confianza recuperada con mejores calificaciones crediticias. La apuesta es clara: más de mil millones de pesos en obra pública, rehabilitación de vialidades clave y avances fuertes como el Mexicable con más del 68%. Y mientras las obras se multiplican, también se presumen resultados en seguridad, con caída del 35.8% en delitos de alto impacto, operativos coordinados y decomisos inéditos de cámaras ilegales. Pero más allá de los números, lo que más se agradece, dicen en la calle, es que el Periférico ya no sea un campo minado de baches: cuando desaparecen los hoyos, la gente enti…

