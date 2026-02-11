Urge educación promotora independiente

Clases UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México)

La educación técnica, tecnológica y universitaria, en su esencia y filosofía, poco han cambiado desde hace décadas y eso hace que la mayoría de los países no avancemos en muchos renglones y en especial, en avivar y retar a una superación en la personalidad del estudiantado. A lo que me refiero y señalo, es que el sistema educativo podrá estar al día en las investigaciones técnicas y científicas, sólo que se ha quedado detenida en la visión de crear y formar empleadores, que son generadores de fuentes de trabajo y riqueza. Sí, lo sé, esto conlleva a un riesgo, y hay que tener carácter y vocación para ello. Sólo que, si no te inculcan en casa y en los centros educativos a ser independiente y avezado, nunca lo sabrás. En síntesis, la escuela está diseñada al aprendizaje de varias materias que te serán útiles en la vida, sin embargo, poco se les enseña a razonar.

Se requiere dentro de la enseñanza técnica y universitaria, formar personas que quieran y puedan crear algo. Mucho de lo que aprendemos en esta educación, no lo utilizamos. Elon Musk, sacó a sus hijos de la escuela tradicional y comentó que ahí estaban desapareciendo, así que fundó su propia escuela, sin materias separadas ni exámenes. Enseñan con problemas reales y situaciones que requieren pensar, porque si vas a competir en un mundo con IA no puedes equivocarte. Hoy puedes aprender casi todo y gratis por internet.

Niki Lauda fue tricampeón del mundo de autos de carreras Fórmula Uno (1975, 1977 y 1984). En 1976 sufrió un grave accidente con quemaduras en la cara, y durante un reconocimiento público que se le hizo, este premio lo dedicó a las personas perdedoras. En el evento comentó que de sus derrotas automovilísticas él aprendió mucho para el futuro, y el perder lo hizo más fuerte. Inteligente razonamiento el que dio a conocer en ese momento y con ello, nos motiva a continuar a luchando contra corriente y lograr el éxito personal como respuesta a nuestro trabajo, preparación y orden.

La educación promotora e independiente es un enfoque educativo que busca formar personas críticas, autónomas y comprometidas con su propio desarrollo y con la sociedad. Se centra en promover capacidades y valores, no solo en transmitir contenidos. La educación independiente apunta a que el estudiante sea autónomo en su aprendizaje y en la toma de decisiones. El resultado de todo esto es la educación promotora independiente que forma personas libres, críticas y participativas. Fomenta la responsabilidad personal y social. Este país requiere de mayor número de empleadores, ya que se necesitan cada año más de 1 millón 200 mil nuevos empleos, pues la población en nuestro país registra un 70 % de jóvenes menores de 29 años. Urgen empleadores.

P.D. EL MUNDO TE HARÁ CREER QUE CADA BENDICIÓN TIENE QUE SER FINANCIERA. ASÍ QUE SUBESTIMAS EL REGALO DE LA VIDA; LA FAMILIA, LA SALUD Y LA PAZ MENTAL.

CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS.

¡MÉXICO ES PRIMERO! FEBRERO DEL 2026.