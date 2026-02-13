Nacionalismo revolucionario; transformación nacionalista

Claudia Sheinbaum Presidenta de México (Mario Guzmán/EFE)

Nacionalismo, patriotismo, soberanía, autodeterminación, palabras de enorme y conmovedora sonoridad cuyo significado día con día sufre la erosión de las imposiciones geopolíticas, sin por ello dejar de ser repetidas a mañana, tarde y noche en el discurso revolucionario o transformador (tiempos del PNR-PNR-PRI) y ahora con la embestida verbal del Movimiento de Regeneración Nacional, para ver sin embargo cómo en ocasiones los linderos se desvanecen, los límites se acortan y la capacidad de maniobra toma sinuosos caminos para acatar a medias sin confrontarse con el poderoso vecino cuya fuerza es enorme y peor su voluntad de someter, imponer, decidir, determinar y a fin de cuentas dominar.

Si la soberanía, como un valor absoluto; no debería tener grados ni matices, la necesidad mexicana de eludir la presión y las amenazas de Donald Trump ha aguzado el ingenio. El permanente donativo de petróleo a Cuba y las limitaciones impuestas por Estados Unidos contra quien practique tan caritativa conducta es un ejemplo.

Como todos sabemos el veto petrolero estadunidense contra la isla antillana, ejercido a través de sus proveedores, tuvo una especial circunstancia para México: acatar o gastar millonadas en lesivos aranceles. El “New York Times” lo explicó así en su edición del pasado 30 de enero:

“...Esta última medida de Estados Unidos (las sanciones contra quien suministre energéticos), deja al gobierno cubano sin fuentes alternativas reales para obtener las cantidades de combustible necesarias y evitar con ello que su economía se derrumbe (¿más?) y desencadene una grave crisis humanitaria en un país que ya sufre prolongados apagones, advirtieron expertos que siguen de cerca la situación en Cuba.

“El anuncio del jueves (29) parecía dirigirse en gran medida a México, uno de los pocos países del mundo que había estado suministrando petróleo a Cuba, el cual proveía a cambio de servicios de médicos cubanos”. Aquí el NYT se equivoca: los curanderos cubanos no actúan gratis aquí ni a cambio del petróleo. Cobran -–y bien-- aunque el dinero ser quede en manos del gobierno habanero, cuya capacidad de pago petrolero es nula.

Sigue el rotativo de Manhattan

“...Las entregas de petróleo, que México califica de ayuda humanitaria, cesaron a principios de enero (antes del ultimátum arancelario) ... El viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que la amenaza de Trump de imponer nuevos aranceles desencadenaría una “crisis humanitaria de gran alcance” en Cuba.

“México reafirma de manera inequívoca el principio de soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos, pilar fundamental de nuestra política exterior y del derecho internacional”, dijo.

“Penalizar a los países por suministrar petróleo a Cuba, añadió, afectaría directamente a hospitales, alimentos y otros servicios básicos para el pueblo cubano, situación que debe evitarse mediante el respeto al derecho internacional y el diálogo”.

Después de darle muchas vueltas al asunto, la presidenta (con A) de México, finalmente cesó los suministros de crudo, pero mantuvo la línea tradicional de subsidiar a la Revolución Cubana. En este caso con el argumento de la ayuda humanitaria.

A fin de cuentas, la libra de carne y la gota de sangre en el dilema shakesperiano, encontraron una salida por parte del gobierno mexicano. Una salida soberana.

Ayer la prensa divulgó:

“...La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que este día arribarían a Cuba los barcos de la Secretaría de Marina que transportan ayuda humanitaria enviada a principios de semana. La mandataria destacó que el apoyo forma parte de la política solidaria del país ante situaciones de necesidad en la región.

“Sheinbaum explicó que la ayuda fue enviada vía marítima y confirmó que las embarcaciones ya se encuentran próximas a llegar a territorio cubano. El envío incluye insumos de apoyo humanitario, aunque no detalló el contenido específico del cargamento... Además, adelantó que una vez que los barcos regresen a México, se enviará un nuevo cargamento con más asistencia.

“Nosotros estamos enviando ayuda, apoyo, ya hoy llegan los barcos, en cuanto regresen vamos a enviar más apoyo de distinto tipo”. Tampoco dijo cuánto nos cuesta tanta solidaridad.

“En otro punto, la mandataria reiteró que México está dispuesto a fungir como intermediario para facilitar un diálogo entre Estados Unidos y Cuba, aunque aclaró que la voluntad debe surgir de ambas partes. Estamos insistiendo en que México puede funcionar como el estado, la nación que abra las puertas para que se desarrolle este diálogo. La postura del gobierno mexicano reafirma su papel diplomático en la región y su disposición a impulsar soluciones mediante el diálogo y la cooperación internacional”.

En esas condiciones México en sui condición de potencia mundial, accede –a regañadientes— a suspender el suministro de petróleo, y mantener el respaldo con otras mercancías no contenidas en el veto.

Si el gobierno de Trump decidiera gravare también los envíos de cualquier cosa y cercara a Cuba como la nueva Numancia o la Cuautla de José María Morelos, México ser hallaría en un aprieto; lo cual resulta altamente improbable, porque si Dios aprieta pero no ahorca, Trump (quien ser siente un diosecillo) ya mantiene negociaciones con La Habana para darle una salida honrosa al régimen de Raúl Castro, quien por su senilidad ejerce el poder a través de una nomenclatura cuyos hilos mueven al dócil monigote Díaz Canel.

Si México ofrece una y otra vez su mediación lo hace por una jugada diplomática de gran astucia: si EU le otorga esa confianza, no lo puede maltratar. México se protege con una mesa de negociación. Se convierte en actor, cuando ahora sólo es espectador.

De esta manera la presidencia actúa con sagacidad a pesar de la relativizada soberanía.

Como dijo aquel cacique político: “bueno, bueno; honesto, honesto, lo que se dice honesto, pues no tanto...”

Así ahora, soberanos, soberanos lo que se dice soberanos, pues no tanto. Una cosa es tener soberanía y otra jugar en favor de la soberanía.

Y eso se ha estado haciendo. En el filo de la navaja.

--0--