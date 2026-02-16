El enésimo berrinche de Marx

Marx Arriaga Navarro, antiguo director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (@LETICIAMONTANO/x)

El derecho al pataleo es una añeja tradición de la clase política mexicana, pero Marx Arriaga se pasa. Quiere quedarse, a manera de okupa, a vivir en su oficina, aunque ya es un cadáver político que emana mal olor. Los vecinos se quejan.

Dicen los enterados que Marx tiene una madrina poderosa que lo ha consentido demasiado, pero como a otros muchos de su filiación no le cae el veinte de que el pasado sexenio ya terminó. Arriaga acusó a la SEP de traicionar la política educativa de López Obrador. Esa no es la chamba de la dependencia, que hoy tiene la misión de instrumentar y promover la política educativa del gobierno actual, no del pasado. Es de sentido común.

Pero Arriaga, dicen quienes lo conocen, disfruta atraer la atención y presentarse como un ángel caído del obradorismo tardío. Tiene dotes de provocador profesional. ¿Hasta cuándo le van a seguir el juego?

Asilo político para Karime

Trascendió que la justicia británica dio un giro pronunciado y aceptó darle a Karime Macías Tubilla, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, asilo político en el Reino Unido,

Esto anula de forma definitiva su proceso de extradición a México. Aquí es requerida por un supuesto fraude al DIF estatal por más de 100 millones pesos, pero mientras el asilo político se mantenga la orden de aprehensión tendrá que archivarse.

Mientras tanto en México, Javier Duarte no corrió con la misma suerte. A menos de dos meses de que confluyera su condena y pudiera salir en libertad, las autoridades le endilgaron otro delito de peculado por lo que tendrá que cancelar sus planes de recuperar su libertad y encarar una nueva condena para quedarse a la sombra de forma indefinida.

La narrativa de Salma

Esta mañana la imagen de Salma Hayek engalana las portadas de diarios nacionales. La actriz y productora veracruzana, acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum a la presentación de un plan integral de apoyo al cine nacional: desde la formación, producción, exhibición y preservación, así como un nuevo incentivo fiscal del 30 por ciento del Impuesto sobre la Renta (ISR) a proyectos que se realicen en territorio nacional.

Salma, que sabe de lo que habla , dijo que es importante tomar el control de la narrativa para decir esto es México, no lo que les están vendiendo.

El séptimo arte es una plataforma ideal para difundir en Estados Unidos una narrativa que le haga justicia a la aportación de los migrantes mexicanos a la economía y la cultura del vecino país.

Michoacán, nuevas estrategias

La irrupción en el escenario político de Michoacán de Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, que fuera alcalde de Uruapan hasta el día de su ejecución en plena plaza pública, ha provocado que los partidos tradicionales recalculen sus estrategias para la campaña política del año próximo.

Grecia pertenece al Movimiento del Sobrero, no a un partido político formal; esto crea, dicen allá, un espacio de confusión política porque no queda claro si el Movimiento podrá extenderse en todo el estado para el 2027.

Por si las dudas las dirigencias partidistas se preguntan, a decir del cotilleo local, cuál sería el mejor cuadro para competir con Grecia que goza de popularidad. Por eso comienzan a ponerse nuevos nombres como el de la morenista Fabiola Alanís Sámano, jefa del Congreso local, que según una encuesta de MEBA, ha crecido en las últimas semanas y ya tiene perfil de aspirante.