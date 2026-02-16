Las mujeres en la ciencia en el INCMNSZ

Día Mundial de la Niña y la Mujer en la Ciencia La situación de las mujeres científicas en las instituciones de educación superior no se encuentra en equilibrio o en relación igualitaria con sus colegas varones. (Diseño: Bárbara Castrejón)

El pasado 11 de febrero se conmemoró el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Este día fue proclamado como tal en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 22 de diciembre de 2015 y se festejó por primera vez el 11 de febrero de 2016, por lo que, con el de la semana pasada, llevamos once febreros conmemorándolo. El objetivo es promover el acceso y la participación plena y equitativa de las mujeres y las niñas en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Me parece que está funcionando.

La participación de las mujeres en la ciencia ha ido creciendo durante este siglo, pero leo en algunos artículos que sigue siendo dispar en ciertas disciplinas de las que conozco poco. Pero en la que sí domino, que es la biomedicina, lo que puedo ver es que la participación de las mujeres es contundente. En el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ) tenemos con plaza de investigador en ciencias médicas más mujeres que hombres. De un total de 177 investigadores en ciencias médicas, 117 (66 %) son mujeres y 60 (33 %) son hombres. Los niveles de investigador van de la A a la F, en donde para el nivel A se requiere de licenciatura, B de maestría y de C a la F de doctorado. En los niveles A al F, el porcentaje de mujeres es del 72, 88, 54, 71, 63 y 41 %, respectivamente. En todos hay más mujeres, excepto en el F, en donde aún hay una diferencia pequeña (7 mujeres y 10 hombres). Dado que en el nivel E el 63% son mujeres, no pasará mucho tiempo para que lo mismo ocurra con el nivel F.

En el Instituto hay 93 miembros más de la comunidad que hacen investigación, ya que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, pero sus plazas son de médicos especialistas, nutriólogos, químicos, etc. De este grupo, 38 son mujeres y 55 son hombres. Aunque aquí aún hay cierta predominancia masculina (60%), desde el punto de vista de la mujer en la ciencia, esta diferencia es difícil de analizar, ya que la principal función de este grupo no es la investigación.

Quiero resaltar en este espacio que durante el 2025 ocho de nueve premios importantes que recibieron investigadores del Instituto fueron mujeres, lo que muestra la punta del iceberg del trabajo que están realizando las mujeres en la Institución. Empiezo por la Dra. Norma Bobadilla porque ella recibió tres premios en el encuentro nacional de investigadores de la Secretaría de Salud que es altamente competitivo: primer lugar al mejor trabajo de investigación básica; premio al mejor artículo publicado en ciencia básica por investigadores de la SS en 2024 y el premio a la mejor tesis doctoral del 2024 dirigida por un investigador de la SS. En este mismo encuentro, la Dra. Miriam López recibió el primer lugar al mejor trabajo de investigación en salud pública y ciencias sociales y la Dra. Lilia Noriega el segundo lugar al trabajo en ciencia básica. La Dra. Martha Kaufer, nuestra titular de la Dirección de Nutrición, recibió un importante reconocimiento del Colegio Mexicano de Nutriólogos por su trayectoria. La Dra. Florencia Rosetti recibió el premio Canifarma al mejor trabajo de investigación experimental. Dejo al final a la Dra. Elena Zambrano, que recibió un premio internacional muy importante, al que, por su relevancia, le dediqué un editorial en este espacio el año pasado (Diario La Crónica 13-10-25). Pueden conocer el premio a cada una en la página de X del Instituto (@incmnsz.mx).

Me parece que, similar a lo que está pasando con la medicina, hacia la mitad de este siglo la investigación biomédica va a ser una disciplina con una mayoría abrumadora de mujeres. Hacia el final del siglo quizá vayamos a necesitar el día internacional del hombre y el niño en la ciencia.

Dr. Gerardo Gamba

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán e

Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM