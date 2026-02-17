Buendía mete autogol en tribuna

Diputada Ana Buendía

La diputada Ana Buendía, representante del distrito 4 en el Congreso de la Ciudad de México, presentó un Punto de Acuerdo de “Urgente y Obvia Resolución” para exhortar a la alcaldía Gustavo A. Madero a atender un punto comercial instalado en el llamado “Puente Negro”.

El problema es que ese lugar no está en Gustavo A. Madero. Está en Tlalnepantla, Estado de México. No es un detalle menor. Representar un distrito implica conocer sus límites, su territorio y su realidad. Confundir una alcaldía con un municipio colindante no es un lapsus retórico: es una falla elemental de ubicación y responsabilidad.

Pero el error va todavía más lejos. Porque las vías primarias no son competencia de las alcaldías, sino del Gobierno central de la Ciudad de México. Es decir: aunque el punto estuviera del lado capitalino, el exhorto tampoco iba dirigido a la autoridad correcta.

Al señalar a quien no corresponde, la diputada terminó evidenciando -sin querer- otra cosa: la falta de atención del propio gobierno de la ciudad en esa materia. Sin proponérselo, dejó claro dónde recae realmente la responsabilidad.

Asimismo, me dicen que la diputada vive en Cuajimalpa, a kilómetros de distancia del “Puente Negro” y, por lo visto, también a kilómetros de la realidad territorial que le toca legislar.

La tribuna exige rigor. La representación exige congruencia. Y la ciudadanía merece legisladores que conozcan el territorio que dicen defender. Porque cuando se desconoce el mapa y se ignora la ley, el problema no es de forma: es de fondo.

1. SOL AZTECA. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México determinó que el Instituto Electoral de la CDMX se equivocó al desconocer a Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras (Nora Arias) y otros integrantes como parte de la dirigencia estatal, ordenó analizar, nuevamente, los documentos básicos y emitir una nueva determinación bien fundada. Y ojo: no es un simple trámite, es la disputa por quién se queda con el timón de un partido que intenta sobrevivir como fuerza local.

2. OJO. Dicen en los pasillos de la Ciudad que el megaoperativo del INVEA, con más de mil unidades de transporte suspendidas en 16 alcaldías, es también una señal clara de que el gobierno capitalino está decidido a poner orden en un tema que por años se dejó crecer. Más allá de los números, el mensaje es de autoridad y de protección a los usuarios: transporte más seguro, reglas claras y cero tolerancia a la impunidad en las calles. Porque cuando se actúa así, la Ciudad se gobierna.

