México y Canadá, cooperación sin caducidad

Marcelo Ebrard junto a Dominique LeBlanc (@m_ebrard/x)

De crucial importancia para América del Norte la nutrida reunión de alto nivel entre México y Canadá para establecer una asociación comercial de largo plazo, que remonte los desafíos geopolíticos de la coyuntura para establecerse como una apuesta segura de cooperación sin caducidad.

Los gobiernos de ambos países asumieron que es necesario salir de la zona de confort, tomar la iniciativa y no esperar que caigan los golpes retóricos o reales de la Casa Blanca. Marcelo Ebrard por México y Dominic LeBlanc de Canadá presidieron los trabajos. La idea es facilitar el ambiente para hacer negocios, se dice fácil, pero llevarlo a la práctica es complicado.

Una de las condiciones que ha puesto Canadá para avanzar en la negociación es la seguridad, lo que resulta natural después de las noticias escalofriantes de la mina Vizla Silver. México y Canadá ponen manos a la obra, crean una inercia positiva a la que buscan sumarse empresarios americanos, incluso en contra de las directrices de la Casa Blanca.

¿Reforma Judicial hasta el 2028?

El diputado Ramírez Cuellar es de los pocos legisladores que saben interpretar las señales que emanan de Palacio Nacional. Por eso hay que reparar en sus declaraciones. Por ejemplo, esa de que la votación de la segunda parte de la Reforma Judicial podría posponerse para el 2028 para tener tiempo de hacer las adecuaciones que la optimicen.

O sea que hay errores, pero también hay voluntad política para corregirlos. Para el diputado zacatecano es un gran logro democrático el hecho de que ahora podamos elegir a las personas juzgadoras. Pero al mismo tiempo se requiere asegurar que las candidaturas cumplan con los parámetros de idoneidad necesarios para llevar a cabo con esta importante labor.

Se debe garantizar que los aspirantes cuenten con experiencia y conocimientos necesarios para ser jugadores. La verdad suena prudente, ya se verá cómo reciben la propuesta al interior de la bancada dominante, en la que hay de todo.

No saben tirar el fardo

El patético pataleo de Marx Arriaga pone en evidencia las dificultades que tiene el gobierno para deshacerse del lastre. La falta de operadores que dominen todas las facetas del oficio político provoca que cualquiera se sienta con tamaños para desafiar una decisión superior que no hace mucho eran inapelables.

Marx ya debía muchas que se dejaron pasar para no incomodar a su madrina.

Ahí están las denuncias de que el ideólogo venezolano Sady Arturo Loaiza cobraba moche a empleados de la oficina de Arriaga. ¿Por qué se dejó pasar? Loaiza, se dice en los pasillos, diseñó buena parte de los nuevos libros de texto para los niños mexicanos. De ese tamaño el despropósito.

Nadia, buenas expectativas

No todo está perdido. Hay espacio para corregir. Ahí está la decisión de nombrar a Nadia López García como nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos, en lugar del inefable Arriaga.

Nadia es una pedagoga de ligas mayores, producto de la cultura del esfuerzo, creció entre jornaleros mixtecos. Es una especialista en materiales educativos, ha publicado once libros con múltiples traducciones y es una poeta con reconocimiento nacional

Su experiencia en el diseño de materiales pedagógicos, formación docente y promoción de la lectura contribuirá al fortalecimiento de los contenidos educativos con un enfoque humanista. Nadia genera expectativas positivas para corregir el rumbo.