Pago de Predial Largas filas se registraron en el pago de servicios de agua y predial en Toluca, en las carpas instaladas en la Plaza Fray Andrés de Castro; desde muy temprana hora se dieron cita los ciudadanos para pagar sus servicios y aprovechar los descuentos que se ofrecen. Foto: Cuartoscuro (Crisanta Espinosa Aguilar)

Maestros en la simulación y el embuste; manipuladores del discurso redentor, falsarios de la economía y terroristas con mandíbula fiscal, los consejeros de Morena le han recomendado a Clara Brugada, la jefa del gobierno de Axolotitlán (donde tapar el sol, con un dedo es preferible a sellar un agujero), elevar el impuesto predial para después negar su vocación alcista en las contribuciones ciudadanas en favor de la construcción de una candidatura presidencial.

En el gobierno de la CDMX se recaudan anualmente casi 184 mil millones de pesos por impuesto predial.

Esa cantidad resulta insuficiente para la codicia presupuestal del gobierno cuyo gasto no se refleja de ninguna manera en la calidad de los servicios. Obras de relumbrón (de poco relumbre, es cierto) como el grafiti morado y amarillo durante el mundial o la axolotiza o las indispensables Utopías cuya utilidad no es de cohesión social como pregonan sino de leva electoral y adoctrinamiento en favor de Morena como preparación para el 2030.

Si alguien quiere saber sobre los proyectos de transformación (en curso) del valor de los predios con fines fiscales; es decir, cómo el gobierno se propone sustituir el valor catastral por el valor comercial y permitirle al capitalismo inmobiliario el acceso de la mano invisible del mercado a los sistemas públicos de recaudación, se puede quedar sentado en la banqueta o consultar una página de internet avalada por el gobierno urbano, en la cual decenas de “expertos” satisfacen de día y de noche los requerimientos informativos.

La dicha página es un fraude mayúsculo. Esta columna lo comprobó ayer. Estos son los vericuetos por ese berenjenal a través de la burocracia digital y las respuestas prefabricadas, insuficientes y reiterativas, provenientes de inteligencia artificial (CDMX-CHPT) como paso previo al traslado de un servicio público de información a una empresa por cuyos servicios se debe pagar, cuando supuestamente el Derecho a la Información es precepto constitucional y no materia (hasta donde se sabe) de concesión comercial. Es como hablar con Alexa.

Pero así es esta izquierda.

En la parte superior de la búsqueda solicitada aparece el nombre del experto, Alber Hortua Granda quien presume sus mil 84 clientes satisfechos. (los concesionarios del gobierno, no atienden ciudadanos, crean clientes). Abajo dice Laura P. Asistente del experto.

Junto a la foto de su avatar (una joven I.A. con anteojos), dice:

--“Hola! ¿Puedo ayudarte a aclarar alguna duda?

El usuario pregunta:

--“¿Cuándo se inicia la recatastración de predios urbanos?

Laura P., repetitiva asistente del experto, responde:

“Entiendo que tienes dudas sobre el inicio de la recatastración de predios urbanos. ¿Podrías decirme en qué ciudad o municipio necesitas esta información?

--En toda la CDMX

--Gracias por aclarar que te refieres a la CDMX. ¿Estás consultando sobre un predio específico o buscas información general para todos los predios de la ciudad?

--En general, como una política pública, si los predios y construcciones se van a tasar por valor catastral o valor comercial.

--Gracias por detallar tu consulta sobre la política pública de recatastración en CDMX. ¿Te interesa saber si ya hay una fecha oficial anunciada para el inicio de este proceso o buscas información sobre cómo se determinará el valor (catastral vs comercial) en futuras transacciones?

---Saber si ya se ha iniciado un proceso y en qué consiste y cuál será la nueva legislación en esa materia.

--Gracias por tu interés en conocer si ya se inició el proceso de recatastración y en qué consiste la nueva legislación en CDMX ¿Eres propietario de un predio urbano o representas alguna organización interesada en este tema?

--Soy nada más un ciudadano solicitante de orientación.

--Gracias por aclarar que eres un ciudadano solicitando orientación sobre la recatastración en CDMX. ¿Te gustaría saber cómo este proceso podría afectar el pago de tu predial o sólo buscas información general sobre los cambios legislativos?

--Busco ambas cosas

--¡Gracias por especificar! ¿Has recibido recientemente algún aviso o notificación sobre cambios en la recatastración o el pago de predial en tu domicilio?

--No, pero he visto comentarios en los medios.

--Entiendo, has visto información en los medios sobre la recatastración y sus posibles efectos. ¿Te gustaría que el experto te comente sobre fuentes oficiales o documentos legales?

--Pues nada más eso...

--De acuerdo, mientras introduces los datos y la información de pago en una página segura iré explicando tu problema al técnico...”

Obviamente la página “segura” no tiene seguridad alguna, excepto para sus operadores. Si se introducen (riesgosamente) los datos de una tarjeta de crédito como se solicita, dirán (tengo las capturas de pantalla), que el banco no responde ni puede procesar las claves. Bueno, no se puede ni con la tarjeta del Bienestar:

La firma concesionada para esta burda tomada de pelo, se llama “JustAnswer” , ya ve usted cómo a la 4-T la subyugan (como atestiguamos ayer, ex día de la ex raza) las lenguas originarias y en sus sitios oficiales se auto promueve de esta forma:

“--Después de enviar su pregunta, recibirá una respuesta de un Experto real. El mensaje le llegará directamente en la página de JustAnswer, similar a un chat y también por correo electrónico. Usted puede responder al Experto para obtener más información o para realizar preguntas de seguimiento y/o aclaratorias.

En su página de medios, JustAnswer nos dice:

“Welcome! If you’re a writer or a member of the press you’ve come to the right place. We have data, insight and expertise to share. In order to get you what you need as efficiently as possible, please provide the following information and a member of our press team will get back to you.

“Name: Media outlet: Email: Phone number: Story focus: Deadline (date/time/time zone): Details of request (quote, interview, phone-call): Story run date: *Sorry but we are unable to reply to non-media related emails”.

Yo podrían traducir los párrafos anteriores, pero prefiero ceder ese discutible privilegio lingüístico al gobierno contratante de este gringuísimo servicio. Quizá nos pueda ofrecer una versión en ñañú, náhuatl o cualquiera otra de las otras lenguas naturales de la resistencia indígena (en español no porque no piden perdón), celebrada por doña Clara Brugada ayer mismo con estas lindas y solemnes palabras.

--“Hoy celebramos el Día de la Resistencia Indígena, antes mal llamado Día de La Raza, o Día de la Hispanidad, y queremos dotar, confirmar, el nuevo significado de esta conmemoración.

“(...) Declaro solemnemente:

“Primero, que la Ciudad de México reconoce al 12 de octubre de cada año como la conmemoración del Día de la Resistencia Indígena, como parte de las demandas históricas de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes...

“...Vamos a trabajar todos los días, intensamente, hasta lograr que la Ciudad de México se convierta en una ciudad libre de racismo y exclusión.

“¡Que vivan los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México!

“¡Nunca más una ciudad sin nuestros pueblos y barrios originarios!"

--Si, nunca, nunca; sí vamos a trabajar contra el clasismo, contra el racismo y hasta contra el narcisismo... ¡vamos! Ni un paso atrás.

¿Pero y el predial? In english.

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