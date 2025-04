Anacrónica la Remuneración Compensatoria: TCIU

Debido a su importancia y golpe directo al consumidor de tecnología, que somos prácticamente todos los mexicanos, presentamos la posición de Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit sobre la propuesta de Remuneración Compensatoria, que pretende implementar el Senado de la República, que preside Ricardo Monreal y que tiene como objetivo crear un nuevo impuesto a la compra de aparatos digitales.

Señala Ernesto Piedras que “esta Iniciativa se suma a anteriores igualmente anacrónicas e inadecuadas, incluso desestimadas ya por el Congreso de la Unión, por las que sociedades de gestión colectiva buscan hacerse de recursos directamente de los fabricantes o importadores de aparatos, dispositivos, soportes tecnológicos o cualquier otro que permita la copia o reproducción sonora, visual o audiovisual de sus obras conocidas o por conocerse”.

Hoy más que siempre, los internautas pagamos mes a mes por el acceso y reproducción de contenidos visuales, auditivos y/o audiovisuales disponibles de manera exclusiva en aplicaciones o plataformas que aseguran la reproducción legal y privada de estos, sobre todo en plataformas de streaming.

“Por ello, la iniciativa concebida en una era analógica resulta anacrónica en la actual de creciente conectividad y pago de licencias por el contenido disponible en internet”, asegura el director de CIU.

Y asegura TCIU que este gravamen será más lesivo para los que menos tienen, especialmente en el contexto de acelerada inflación y crisis económica latente. Esta iniciativa resultaría en sobreprecio.

ESPECTÁCULOS. Sky y la Bundesliga Internacional acercarán a los aficionados en México y Latinoamérica su Feed Interactivo, un servicio multimedia de la liga alemana para que la transmisión de sus partidos se convierta en una experiencia única y personalizada, a través de la aplicación Blue to Go. Con los partidos de la Bundesliga, los suscriptores de Sky tendrán ahora la posibilidad de seleccionar su partido destacado, mientras reciben actualizaciones clave e información relevante de otros duelos en tiempo real. El Feed Interactivo también brindará la opción de incorporar gráficos y datos de partidos en vivo, como pasa con la tecnología de Bundesliga Match Facts powered by AWS, a fin de garantizar que cada experiencia esté hecha a la

medida.

CAPITALES. Grupo Fives, anuncia nueva inversión en México con el desarrollo de una nueva planta de 5 mil m2 en el Parque Industrial Ramos Arizpe, en Ramos Arizpe, Coahuila. El centro de ingeniería de Grupo Fives en Coahuila contará con más de 90 ingenieros en las áreas de diseño mecánico, ingeniería mecatrónica, ingeniería de control y robótica, e ingeniería de procesos.

INMOBILIARIAS. Fibra Uno anunció que se llevó a cabo de manera exitosa la colocación de deuda por 6,700 millones de pesos; la totalidad de los recursos provenientes de esta emisión serán utilizados para repagar deuda existente. Del total, aproximadamente 5,103 millones serán utilizados para el prepago del Bono FUNO 18 y el resto para el prepago de líneas de crédito de corto plazo. Esta emisión cumple con el compromiso de FUNO de mantener todos sus nuevos financiamientos bajo esquemas sostenibles, verdes o vinculados a la sostenibilidad entre otros.

Copyright © 2023 La Crónica de Hoy .