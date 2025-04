Las arengas del movimiento cívico ciudadano Renacimiento Mexicano (Parte 2)

Lo prometido es deuda, la semana pasada comuniqué algunas de las arengas del movimiento cívico ciudadano el Renacimiento Mexicano, esta semana comparto otras de las causas que nos motivan a organizarnos en foros, eventos, festivales, huateques, cumbres y encuentros enfocados a:

Identidad mexicana. El fantasma de la “balcanización” de México, recorre distintas regiones de nuestro país. Nos ocupa que el 48% de la población desearía haber nacido en otro país (sondeo realizado por “De las Heras Demotecnia”, septiembre, 2022), el 17% preferiría mudarse a otro lado y tan solo un tercio de la población refiere con gusto ser habitante mexicano, aunado a las recientes declaraciones de personajes ignorantes de la política en México, quienes diferencian y generan encono entre las regiones y nos hacen vulnerables al alentar ideas separatistas. No podemos olvidar el legado de personajes como Silvestre Aramberri, quien luchó por la unificación del noreste con todo el país, frente a Santiago Vidaurri que promovía la separación para hacer una región independiente. Por ello, impulsamos por todos los medios aquellos elementos que nos unifican como nación, desde nuestra naturaleza, lengua, historia, alimento (maíz o nopal), a través de películas, libros, intercambios y danzas que muevan el espíritu y el orgullo de ser mexicano.

Arte y Cultura. Vivimos tiempos en que el afán de lucro y principalmente el manipulable adoctrinamiento, ha hecho del arte una herramienta ideal para el control de las masas que han acaparado los gastos de las instancias gubernamentales, de la industria y de la mayoría de los espacios en los medios de comunicación. Sin embargo, en un cambio de era como este, de forma independiente, contracorriente y a pesar de todo, existe un arte que expresa la grandiosidad de la cultura mexicana, del cual estamos seguros será el que se recuerde en la posteridad. Pugnamos por músicos que despierten consciencias, poemas que sublimen el alma, la reivindicación del muralismo como máximo legado artístico de nuestros antepasados y que hoy sobrevive gracias a contados exponentes, escritores libres, independientes y soberanos que contribuyan a turbar la degradación y dignificar el espíritu, pintura o escultura que iluminen de colores nuestra esencia mexicana, entre otros.

Soberanía. Cada vez estamos más cerca de una economía de guerra y es cuando debemos darnos cuenta el costo del abandono (por no llamarle traición) a los elementos que nos permitan defendernos, por ejemplo, en México son contadas las armas que se producen, a pesar de contar con ciudades como Zacatlán de las Manzanas, que tiene el nombramiento de heroica, por haber sido la “fundidora de armas de la nación”, pero que hoy solo cuenta con un pequeño taller artesanal de armas. Las armas que vende el ejercito o trafican los criminales, son todas importadas principalmente de EUA, pero ¿si la confronta es con EUA? No habría forma de hacerle frente. Tampoco se cuenta con un desarrollo científico o tecnológico a pesar de tener a grandes científicos y creaciones, como fue la invención del dron, la cual ha cambiado la forma de hacer la guerra, sin embargo, la patente y el desarrollo de la tecnología no se encuentra en México. Hoy, más que nunca, tenemos que apostarle a la ciencia y tecnología.

Espiritualidad en la ciencia. No más divorcio de una misma verdad, la ciencia que sirve a los propósitos humanos y no los controla, son parte de nuestra misión. Los secretos de la espiritualidad son las grandes revelaciones de los avances científicos, y en México la principal reserva es la espiritual y contamos con los científicos que han acercado esta certeza.

Derechos Políticos. En tanto la partidocracia siga siendo la que defina el rumbo de México, partido estará el país. No podemos permitir estar a expensas de reformas electorales a modo de la partidocracia, urge asegurar los derechos políticos plenos de los mexicanos, con candidaturas ciudadanas e independientes que deben ser eje para alcanzar una auténtica democracia.

Te invitamos a sumarte y que participes en todas las actividades renacentistas que acontecen a lo largo y ancho del país.

