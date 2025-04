¿Busca AMLO instaurar un nuevo Maximato?

Siempre dicen que las comparaciones nos son buenas, pero cuando se trata de la historia es bueno analizar lo ocurrido en el pasado para adquirir mayor aprendizaje y no repetir errores. Esto lo tiene muy claro el Presidente López Obrador, quien es un gran conocedor de la historia de México. Sin embargo, su propuesta dada a conocer la semana pasada junto con sus corcholatas presidenciales, hace recordar lo vivido durante el periodo conocido como Maximato, ya que toma decisiones que corresponderían al nuevo gobierno.

La etapa de la historia de México conocida como Maximato se atribuye a la actitud de Plutarco Elías Calles, que como jefe del movimiento revolucionario controló a su antojo a los presidentes que le sucedieron hasta 1935 con la llegada de Lázaro Cárdenas. Elías Calles era el verdadero poder detrás del trono, de ahí la frase de “aquí vive el presidente, el que manda vive enfrente”.

Y aunque las condiciones históricas son distintas es inevitable la comparación con el Presidente Calles, ya que las similitudes con lo que busca instaurar el Presidente López Obrador son muchas. En el fondo el objetivo es crear un instituto político hegemónico, que es Morena, impulsado por un liderazgo unipersonal que ejerce el actual jefe del ejecutivo y que busca imponer un modelo de política centralista, en la que seguramente el presidente propuesto por Morena tendrá que seguir dependiendo políticamente del verdadero líder.

En este escenario la oposición se ve lenta pero no hará mucha falta, porque entre las famosas corcholatas, se dará tremendo golpeteo y una verdadera oposición ya que Morena, al no ser un partido político clásico si no un movimiento de frente amplio, su composición ideológica es bastante heterogénea, algo muy parecido a lo que fue el PRI en sus mejores tiempos. Coexisten corrientes de izquierda, de centro derecha evangélica, partidarios de la socialdemocracia y hasta conservadores.

En consecuencia, aún cuando las cuatro corcholatas han hecho profesiones de fe ante su máximo líder, en el fondo su formación e ideología difiere en diversos grados entre si. Por lo tanto y a pesar de las instrucciones de su jefe para cuidar la unidad, los aspirantes que de acuerdo a las encuestas no consigan la candidatura, utilizarán todo tipo de artimañas, para aparecer en la boleta de las elecciones de 2024. Los casos más evidentes son los de Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, quienes a pesar de haberse comprometido en el Consejo Nacional de Morena de aceptar el resultado aunque no les favorezca, dadas sus trayectorias políticas, podrían optar por un camino diferente que logre entusiasmar a los cerca de 40 millones de ciudadanos decepcionados con el gobierno de la 4T.

Por otro lado, no puede augurarse nada bueno para la alianza opositora si se mantiene entre sus filas al impresentable de Alejandro “Alito” Moreno, quien es rechazado por la mayor parte de ciudadanos de clase media a nivel nacional. Inclusive la participación del PAN, por este motivo se irá desdibujando cada vez más. Sólo la designación de un candidato de prestigio, ciudadano y con un pasado relevante, podría darles alguna posibilidad de fortalecerse, de lo contrario será imposible.

MORGAN EXPRESS REFUERZA SU PLANTILLA DE OPERADORES EN MÉXICO

En medio de una situación complicada en el sector del autotransporte, en donde la falta de operadores afecta la operación de varias empresas, Morgan Express concretó la contratación de operadores de 5ta rueda en la región de Centroamérica. Con esta estrategia la empresa refuerza su platilla laboral para operar adecuadamente, siendo una de las pocas empresas del sector con capital humano suficiente para hacer frente a los retos que ha traído la relocalización de empresas o nearshoring. Esta coyuntura ha elevado la demanda por servicios de autotransporte de mercancías fundamentalmente en la zona norte del país.

Y es que la elevada necesidad de este tipo de mano de obra en los Estados Unidos ha ocasionado que muchos choferes mexicanos migren a aquel país, atraídos por salarios superiores a los que se ofrecen en México. Sin embargo, Morgan Express, además de ser la primera empresa que implementa un proceso de reclutamiento en el exterior para dar solución a esta problemática, también realiza planes de desarrollo profesional para sus operadores con la finalidad de retenerlos y después de un tiempo apoyarlos para trabajar legalmente en los Estados Unidos a través de su filial Morgan USA.

