Entre el calor infernal y el frío ártico que padeció Benito, le resultó peor la Profepa

Y es que así como le pasó a Susi -mi siempre querida amiga que en cuanto puede aboga por los compañeros animales- creo que me sucederá a mi también, ya que hasta la entrega (ayer) del presente texto y pese al impulso presidencial, BENITO todavía andará por tierras chihuahuenses padeciendo el congelante clima, solo que ahora GAD bajo la supervisión de los especialistas del Africam Safari cuya experiencia en rescates y traslados de megafauna es amplia y reconocida, dado lo cual se llevarán a la criatura con calma, paciencia y atendiendo puntualmente a lo que vaya aceptando para no estresarla y a cambio hacerla sentirse segura y confiada, aunque aquí entre nos, desde que arribó al Parque Central en ese cacharro todo destartalado (violentando la normatividad respectiva), ese animalito dio color de gran sociabilidad y adaptación, lo que incluso quedó más que probado al convivir en plena fase de adaptación con albañiles y las rudas obras de construcción dentro de su recinto. Tras aguantar lo anterior y comer sin aparentes consecuencias negativas los putrefactos alimentos que el parque vendía para alimentarlo por parte de los visitantes, a los que tampoco se les vigilaba la higiene de las manitas con las que se los proporcionaban, apuesto 10 a 1 a que ofreciéndole un simple ramillete de acacia con rumbo al vehículo caerá redondito embarcándose por propia decisión, como me ha tocado verlo en innumerables ocasiones. Una de las más divertidas, la sucedida durante el traslado de una descuidada y por ello malhumorada elefanta del Zoológico San Juan de Aragón al de Chapultepec. Mientras perfilábamos cómo meterla al tráiler sin que nos planchara, la CUQUI, recordando seguramente su historia circense, simplemente dio unos pasos e inspeccionando con la trompa el tráiler (muy elegante y con piso de tablones pulidos y barnizados que me había prestado precisamente un circo para el propósito), en un pestañear se trepó al mismo colocándose incluso en posición para asegurarla. Igual pasó con la matriarca de los hipopótamos de Chapultepec cuando estábamos cambiándolos de la antigua zona a la nueva durante la reconstrucción de la Institución. Habíamos programado su traslado al último por aquello de evitarle un supiritaco al retirarla de su añoso recinto, sobre todo a la avanzada edad que sumaba, pero cuál fue nuestra sorpresa que estando en ello de repente vimos aparecer al operador de la grúa que ya la traía consigo, aprovechando que solita se había trepado a la canastilla-transportadora. Así mero espero que pase con BENITO, que según, habrá de viajar por más de 48 horas con paradas estratégicas para su revisión hasta llegar a su nuevo hogar, donde todo indica que será muy bien recibido tanto por la Tribu AS como particularmente por el grupo de jirafas al que será plenamente integrado tan pronto libre la cuarentena. Que así sea, pero…

Que este caso no pare ahí. Hay muchos (ir)responsables mezclados, empezando por quien desde la DGVS-SeMARNat aprobó el plan de manejo para el lugar que alojó a BENITO y que antes sostuvo a su congénere MODESTO, de quien se dice, se comenta y se rumora que se le gangrenaron las puntas de las orejas y parte de la cola a causa de las heladas. Igualmente habrá de analizarse el proceder de una ProFePA que primero aseguró que BENITO estaba bien y ya luego reaccionó (¿políticamente?) a decisión de su titular Blanca Alicia Mendoza, impidiendo su movilización al son de que la vida silvestre no tenía ticket de devolución y porque además había un procedimiento abierto que no lo permitía, lo que sí dejó pasar cuando el presuntuoso Ernesto Zazueta, sí, el santón de la fauna silvestre que vergonzo$amente sostienen al frente de AZCARM, dispuso repartir y repartirse los felinos de BJWT, cortando de esa forma la cadena de custodia de lo que fue un delito. Urge que se retomen los programas de inspección/verificación a las UMA y PIMVS y, aunque todavía tengo más tela de donde cortar en este asunto, por hoy ya no dispongo de espacio, así que continuaré en próxima ocasión.

producciones_serengueti@yahoo.com

marielenahoyo8@gmail.com

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .