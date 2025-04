Cederá México en el caso del maíz transgénico

Antes de empezar los alegatos en un panel sobre la prohibición del maíz genéticamente modificado en el panel del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá –T-MEC- el gobierno mexicano sabe que no tiene la razón científica y que no cuenta con herramientas para defender el Decreto del 13 de febrero ante sus socios comerciales. Ya anteriormente el Presidente Andrés Manuel López Obrador había señalado que estaría dispuesto a rectificar y en entrevista a Bloomberg el secretario de Agricultura y Desarrollo Social, Víctor Villalobos, de plano dijo que el gobierno está dispuesto no sólo a modificarlo, sino a derogarlo en caso de ser necesario.

De manera sorprendente el Presidente publicó un Decreto el 13 de febrero de este año en donde se prohibía el consumo de maíz genéticamente modificado para consumo humano. Desde ese primer momento desde esta columna señalamos que no había motivos científicos para tal medida, sino que eran ideológico. La secretaria de Economía, que lleva Raquel Buenrostro, buscó una salida al señalar que el monto de maíz en disputa no era relevante para el comercio en el T-MEC.

Los productores de Estados Unidos insistieron hasta que el gobierno de Joe Biden presentó una querella y después de tres meses de platicas no llegaron a ningún acuerdo, ante la recia defensa del gobierno mexicano. Finalmente el 17 de agosto se anuncio la creación de un panel para dirimir las diferencia. El tema, es que el país ganador tiene opciones de aplicar aranceles a otras mercancías para equilibrar la balanza, afectada por la decisión del Decreto Presidencial.

Se buscaron formulas y el secretario Villalobos fue claro al señalar que lo que menos quiere México es llegar al grado de sanciones arancelarias, que hay que evitarlas a toda costa. Ahora, no hay manera de detener el panel y esperan que en las negociaciones puedan llegar a acuerdos antes que sanciones, pero los riesgos están latentes. Estados Unidos podría no solo conformarse con un “usted disculpe”, del gobierno mexicano.

PRESIÓN.- El Gobierno del presidente estadounidense Joe Biden, reporta Expansión, ha pedido a las empresas petroleras de Estados Unidos, que preparen declaraciones juradas que documenten cómo las políticas proteccionistas de México dificultaron sus inversiones. La solicitud de declaraciones juradas a las principales compañías petroleras y de energía renovable de Estados Unidos representa la última y más clara señal de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) planea buscar un panel independiente de solución de controversias en el marco del pacto comercial Estados Unidos-México-Canadá, o T-MEC.

EDUCACIÓN.- Banco Santander México entregó apoyos por 300 mil pesos a los dos proyectos ganadores de la Beca Iniciativas para la Equidad, Diversidad e Inclusión 2023, que reconoce, incentiva e impulsa iniciativas universitarias que promuevan dichos valores. Esta Beca desarrollada en colaboración con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

CRECE.- SSA Lázaro Cárdenas anunció una expansión significativa de la Terminal Especializada en Automóviles (TEA) en el puerto de Lázaro Cárdenas. Esta expansión tiene como objetivo principal atender la creciente demanda de la industria automotriz y fortalecer nuestra posición como el principal puerto de entrada para automóviles procedentes de Asia a México.

