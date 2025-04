El corrido de “El Güero Pulseras”

Chiapas atraviesa la peor crisis de seguridad de su historia, superior desde luego a la que provocó el alzamiento zapatista en 1994. El Estado se ha desvanecido, dejando la plaza a merced de grupos de la delincuencia organizada que dirimen sus diferencias a sangre y fuego.

Los grandes carteles nacionales, el de Sinaloa y el Jalisco Nuevo Generación sostienen en Chiapas una guerra a la que se suman grupos locales, conformados por sicarios indígenas e incluso grupos de la Mara Salvatrucha que se sienten más seguros en México que en El Salvador. Proliferación de grupos armados, desvanecimiento de la autoridad igual a terror y miedo en muchas localidades.

La primera responsabilidad del Estado es brindar seguridad. La fórmula original del pacto social es obediencia a cambio de protección. A pesar de su fracaso, ni el gobierno estatal ni el federal tuvieron un voto de castigo en las elecciones del pasado domingo dos de junio en Chiapas. Al contrario, el candidato del oficialismo ganó con el 80 por ciento de los votos, algo descomunal, incluidas varias casillas zapato.

¿Cómo explicar lo anterior? Hay dos respuestas: que la gente no vincula al gobierno con la inseguridad, no lo culpa de los resultados pésimos. La otra respuesta es que la pobreza se ha extendido tanto que el dinero que el gobierno reparte en programas sociales lo limpia de todos sus pecados. Mientras siga llegando el dinero de los programas del Bienestar que se caiga el mundo. Y bueno en efecto se está cayendo.

La más reciente masacre ocurrió en el municipio de la Concordia donde aparecieron los cuerpos de 19 pistoleros al parecer del Cartel Chiapas – Guatemala asesinados por sicarios de la célula que el Cartel de Sinaloa tiene en Chiapas y que comanda, según información que corre de forma extraoficial, un capo conocido como El Güero Pulseras, oriundo de Sinaloa que hasta un corrido ya tiene.

El Güero tomó el lugar de Gilberto Rivera, alías el Junior, que un día apareció muerto al parecer porque se le quiso sublevar al Mayo Zambada. No vivió para contarlo. Los adversarios del Güero dicen a quién quiere escucharlos que tiene el en bolsillo a las autoridades del estado, comenzando por la comisaria Gabriela Zepeda, que inclina la balanza a favor del Cartel de Sinaloa porque le entregaron un maletín con tres millones de dólares. Eso dice el vocero del Cartel Chiapas- Guatemala. ¿Hay manera de comprobarlo? Tal vez, pero lo cierto es que las bandas criminales también tienen sus estrategias de comunicación y ya depende de cada quien creerle o no a sus acusaciones.

Lo único que está fuera de discusión es que Chiapas es tierra de nadie. Las instituciones fueron rebasadas hace mucho. Nadie en el estado ni a nivel federal se preocupa porque no tiene impacto político. De hecho, mientras más terror más triunfos políticos del partido en el poder Esto es lo realmente grave, pernicioso, letal. El gobierno estatal no tiene alicientes para intervenir y buscar la paz. Si no lo hace no pasa nada, ellos siguen ganando. Los compinches de los asesinados en la Concordia buscarán la venganza y van por la cabeza del Güero Pulseras. Una masacre más no cambiará las cosas.

No hace mucho, ahí en la Concordia fue asesinada la candidata a la alcaldía Lucero López, de apenas 28 años. En el mismo hecho murieron otras cinco personas. Se habló de justicia expedita, de combate a la impunidad. Se habló de darle una oportunidad a la paz, pero no. La máxima autoridad del estado de Chiapas es el Güero Pulseras que anda por ahí escuchando los corridos que componen en su honor.

