Desahucian al Aeropuerto de la Ciudad de México

El deterioro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) no es algo nuevo y ha sido del conocimiento de las autoridades desde hace tiempo. Documentación oficial muestra que las autoridades aeroportuarias recibieron informes desde el año 2019 sobre los problemas estructurales de las dos terminales, para lo cual se comprometieron 2 mil millones de pesos para la reestructuración y reforzamiento de cimentación y superestructura de los principales edificios del AICM, ahora al mando del vicealmirante en retiro Carlos Velázquez Tiscareño.

A la fecha no se tiene conocimiento sobre el destino de los recursos comprometidos para cumplir con ese propósito y las obras no tienen ningún avance. Expertos en la materia afirman que el AICM requería mantenimiento desde hace por lo menos cinco años, sin embargo no se le dio debido a que se tenía contemplado el proyecto del aeropuerto de Texcoco, que sustituiría al de la Ciudad de México. Finalmente el gobierno de la 4T decidió cancelarlo no obstante que llevaba un avance superior al 30 por ciento, lo cual generó compromisos de pagos multimillonarios a las empresas afectadas y a los tenedores de títulos que habían adquirido acciones relacionadas con la obra. Ahora el mantenimiento que se postergó requiere una inversión mayor, con la afectación económica que esto significa para la industria aérea.

El problema más urgente de resolver es el de la T2 ya que por los problemas que presenta, cerrar o disminuir la capacidad de dicha terminal, que atiende diariamente a más de 500 vuelos, provocaría un fuerte golpe para la aviación comercial. La principal aerolínea afectada sería Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, ya que su base la tiene en esta terminal desde donde opera 240 vuelos a 74 destinos nacionales e internacionales. Con el cierre parcial o total de la T2 la aerolínea más grande del país entraría en una crisis operacional, que la llevaría nuevamente a una crisis económica. Recordemos que Aeroméxico salió recientemente del capítulo 11 de la ley federal de quiebras de los Estados Unidos, gracias a una exitosa reestructura financiera.

Sin duda un ingrediente que ha sido importante en toda esta crisis por la que atraviesa la principal terminal aérea del país, ha sido la mala administración de la que ha sido objeto. Y es que los directores recién cesados se dedicaron a priorizar proyectos y compras muy cuestionadas y en donde se detectaron sobrecostos importantes.

Si la intención del gobierno de la 4T es recuperar en el corto plazo la categoría 1 en seguridad aérea, tendrá que invertir lo necesario en el AICM, ya que ningún otro aeropuerto podría atender esta cantidad de vuelos, mucho menos el AIFA que aún no cuenta con facilidades de acceso ni con personal capacitado suficiente, si de golpe tuviera que recibir cientos de vuelos, en lugar de los 15 que opera actualmente.

NACE NUEVO PROYECTO RADIOFÓNICO

A partir de este mes de agosto inicia un nuevo proyecto radiofónico en el que tendré el gusto de participar. El programa será conducido por la experimentada periodista Hannia Novell, premio nacional de periodismo en 2018 y conductora estelar del noticiario de ADN 40. Se transmitirá todos los días de 5 a 7 de la tarde por la Nueva Radio 105.3 de FM. Dentro del equipo de analistas que participaran en el programa se encuentran Alejandra Cullen, Carlos Elizondo, Rafael Pérez Gay, Carlos Mota, José Antonio Valdés Peña, y Alonso Vera (Pata de Perro). La producción estará a cargo de Guillermo Vázquez y un experimentado equipo conformado por Luciana Wainer, Edgar Fernando Cruz, y David Gómez. Esperamos contar con su importante participación como radioescucha.

@fer_martinezg

fermx99@hotmail.com

Copyright © 2022 La Crónica de Hoy .