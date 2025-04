El día 1 de la presidenta Sheinbaum

Hoy es una jornada que acepta el calificativo de histórica. Una mujer, Claudia Sheinbaum, asume la titularidad del Poder Ejecutivo Federal. Es un dato impresionante en un país donde hace siete décadas las mujeres no tenían ni siquiera derecho a votar. Un salto, diría cuántico, en el quehacer político nacional que genera expectativas positivas. Ya veremos con el tiempo si se cumplen.

La doctora Sheinbaum ganó la candidatura presidencial presentándose como la política que por su fidelidad absoluta garantizaba no solo la continuidad del proyecto, por eso bautizó a su gobierno como el Segundo Piso de la 4T, sino también la seguridad del expresidente López Obrador y su familia. Esa carta de presentación funcionó hasta ayer a medianoche, porque hoy Claudia ocupa la punta de la pirámide del poder donde solo hay espacio para una silla. Ya no hay arriba nadie a quien deba ser fiel, obedecer, emular. Ya no hay nadie cuyas sugerencias deba acatar. Eso terminó.

A partir de hoy ella tiene las riendas, toma las decisiones, aplica correctivos, entrega incentivos. A partir de hoy ella es la jefa suprema de las fuerzas armadas y cada decisión que tome se anotará en su hoja de servicios a la nación, no en la hoja de servicios de López Obrador. Claudia y AMLO pertenecen al mismo movimiento político, pero tienen una formación personal diametralmente distinta, lo que es una cualidad, no un defecto. Hay que desearle con sinceridad que haga un buen gobierno.

El éxito político de Morena descansa en una amplia oferta de programas sociales. La entrega de dinero a los ciudadanos forja una lealtad electoral a prueba de balas y eso no debe moverse ni un ápice, al contrario, se tiene que optimizar.

El otro factor relevante es una eficaz comunicación política que el gobierno anterior desplegó en las mañaneras que fue su espacio para controlar la agenda y golpear a los adversarios periodistas, empresarios, políticos opositores, poderes y agencias extranjeras. Las mañaneras fueron un esfuerzo personal diseñado de acuerdo con las características de AMLO.

La doctora Sheinbaum sabe que la comunicación política es fundamental. Hará su propio esfuerzo de acuerdo con sus prendas personales, a sus capacidades de comunicación y las de su equipo de colaboradores. Programas sociales y eficaz comunicación política, son la esencia de la 4T.

Lo más relevante para el análisis será presenciar si Morena tiene la capacidad de institucionalizarse o si las contradicciones entre personajes y grupos, con López Obrador en Chiapas provocan una implosión. Y es que al interior del partido hay gente cuyo único común denominador era asumir a López Obrador como jefe político. Si él no está en el escenario es muy probable que todo mundo quiera llevar agua a su molino. Dicen los que saben que las tensiones ya se sienten al interior de las mega fracciones de Morena en San Lázaro y en la Cámara de Senadores y que dentro de poco se pasará a la confrontación directa. Acaso esto provoque que en lugar de poner tierra de por medio López Obrador se quede por aquí tratando de evitar que la 4T descarrile.

La doctora Sheinbaum no llega sola. Su gabinete se integró con diversas afluentes. Personas que la acompañaron en el gobierno de la CDMX, nuevos personajes del más alto nivel, pero también varios personajes que trabajaron en el gabinete anterior y que son identificados como gente leal al expresidente. Para todos ellos también hoy es el Día Uno. Hay tres retos serios de entrada: falta de seguridad, raquítico crecimiento económico y la campaña política en Estados Unidos. Un escenario francamente complejo que no dará tregua para curvas de aprendizaje. Esos problemas son como una locomotora que no tiene comando de freno. Hay que subirse con el tren andando.

